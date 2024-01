A budapesti születésű balettművész Szalay Karola és Merényi Zsuzsa növendékeként szerzett diplomát az Állami Balettintézetben 1958-ban, ezt követően lett a Magyar Állami Operaház balettegyüttesének tagja, 1967-től címzetes magántáncosa, 1971-től magántáncosa. 1965-ben 3. díjat ért el a Várnai Balettversenyen, az OPERÁ-ban fellépett többek közt Giselle, Lise (A rosszul őrzött lány), Mária (A bahcsiszeráji szökőkút), a Királykisasszony (A fából faragott királyfi) és Júlia (Spartacus) szerepében is.

1959-től dolgozott együtt Seregi Lászlóval, a legendás koreográfus teljes operaházi munkásságának állandó asszisztense és betanító balettmestere volt. Seregi darabjainak színrevitelében az Operaházon kívül Németországban, Ausztráliában, Chilében és Svájcban is közreműködött, és részt vett Seregi Madách színházi (Macskák, Az operaház fantomja) és operettszínházi (Crazy for You) munkáiban is. A Magyar Táncművészeti Főiskola (ma: Egyetem) 2013-tól címzetes tanárává nevezte ki. Munkásságát érdemes művészi címmel és a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével is elismerték, a Magyar Állami Operaház 2002-ben emelte örökös tagjai sorába, a Magyar Táncművészek Szövetsége 2018-ban életműdíjjal tüntette ki.

Kaszás Ildikó legutóbb tavaly ősszel, a Spartacus betanítása során vett részt a Magyar Nemzeti Balett munkájában.