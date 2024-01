Karzatkoncert – orgonahang új dimenzióban címmel indít koncertsorozatot a Müpa, amelynek keretében teljesen új akusztikai és vizuális élményben részesülhetnek a nézők a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A február 7-én induló sorozat első fellépője Fassang László, a Müpa rezidens orgonistája, aki maga is részt vett a páratlan hangszer, illetve a programsorozat koncepciójának kialakításában.

A Müpa orgonáját a világ legnagyobb koncerttermi orgonái között tartják számon, a hangszer az intézmény egyik legunikálisabb látványosságává vált az elmúlt tizennyolc évben. Idén februártól azonban teljesen új dimenziók nyílnak meg a közönség előtt, mivel a hangversenyterem mennyezete alá függesztett hangvetőt – canopyt –, amit eddig csak a fejünk felett láthattunk, az új sorozatban egy merész ötlet alapján leengedik. Ez a szokatlan, eddig soha nem látott felállás nemcsak új vizuális élményt biztosít, de azt is megengedi, hogy a közönség a második és harmadik emeleti karzaton helyet foglalva élhesse át a nagy katedrálisok intenzív és közvetlen hangzását.

A programsorozat az idei évadban négy előadást foglal magába, az első est szólistája maga Fassang László lesz. A Liszt-, Prima és Magyarország Érdemes Művésze díjjal kitüntetett művész generációjának egyik legsokoldalúbb orgonistája, aki a klasszikus és kortárs orgonaművek megszólaltatása mellett aktív szerepet játszik különböző jazz- és világzenei formációkban is. 2000-ben egy évet töltött Japánban, ahol a Szapporói Koncertterem rezidens orgonistája volt. 2004-ben Franciaországban megnyerte a világ legrangosabb orgonaversenyeként számon tartott Grand Prix de Chartres első és közönségdíját, azóta világszerte koncertezik. 2002 és 2006 között szakértőként vett részt a Müpa orgonájának építésében. 2008 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, 2014 őszétől a Párizsi Conservatoire-on is oktat.

A Karzatkoncert további estjein az új magyar orgonistageneráció legígéretesebb képviselői lépnek fel. A koncertsorozatot megálmodó Fassang László azzal a kéréssel fordult az előadók felé, hogy olyan kompozíciókkal készüljenek, amelyeket magukkal vinnének egy lakatlan szigetre. Márciusban Németh Zsuzsa a barokk, a romantika és a modern kor nagymestereinek műveiből összeállított válogatást játszik. Németh 2023-ban summa cum laude minősítéssel végezte el a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori képzését, és előadóművészi pályája mellett – Fassang Lászlóhoz hasonlóan – a klasszikus zeneművek megismertetésére is kiemelt figyelmet fordít. 2016-ban volt önálló koncertje a Müpában, melyen főleg Bach-műveket hallhatott tőle a közönség. Azóta is rendszeresen koncertezik az ország különböző pontjain.

Áprilisban Zsilka Alan felvidéki származású orgonaművész játékát élvezhetjük a programsorozat részeként, ő többek között a német orgonairodalom meghatározó alkotójától, Max Regertől ad elő. A fiatal tehetség 2020-ban szerezte meg diplomáját a Zeneakadémián, mások mellett Fassang László növendékeként. A Müpa színpadán tavaly a Cantemus Vegyeskarral, decemberben pedig a Concerto Budapesttel hallhatta a közönség Eötvös Péter 80. születésnapja alkalmából. 2017 óta a dunakeszi-alagi Szent Imre-templom orgonistája.

Májusban Mekis Péter mutatkozik be a Karzatkoncerten, ahol saját művei és átiratai mellett több Bach-művet is játszik. Mekis orgona-diplomakoncertje 2011-ben volt a Müpában. Ugyanebben az évben szerzett ének-zene tanári és karvezetői diplomát az ELTE-BTK Zenei tanszékén is, majd 2016-ban elvégezte a Würzburgi Zeneművészeti Főiskola mesterképzését. 2005-től a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet, 2009-től pedig a Deák téri evangélikus főtemplom orgonista-kántora.

Az újonnan induló sorozatról a Müpa Youtube-oldalán, illetve ide kattintva tájékozódhatnak.