Zene, tánc, képzőművészet, könnyűzene

Bartók Béla kulturális öröksége zenei nevelésünk alapját képezi. A zeneszerző hatása országhatárokon, sőt kontinenseken is átível, hiszen Amerikától Kínáig számos műfaj képviselője tekinti etalonnak. Bartók nélkül a mai kor művészete teljesen más lenne. A negyedik alkalommal megrendezett Bartók Tavasz művészeire és produkcióira is hat Bartók Béla művészete.

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek a Müpa szervezésében valósul meg. Célja, hogy meghatározó kulturális társintézmények részvételével, más nagyvárosok bevonásával fokozatosan országos – sőt országhatárokon átívelő, régiós beágyazottságú – eseménysorozattá váljon, és így a hazai és nemzetközi közönség minél színesebb, minél gazdagabb művészeti programmal találkozhasson.

A Bartók Tavasz programját csütörtökön mutatták be a Bartók Konzervatórium egyik termében.

A Müpában hallhatja először élőben magyar közönség a Grammy- és Oscar-díjas kínai zeneszerző, Tan Dun monumentális, a nyugat-kínai világörökségi helyszínen, a Mokao-barlangokban eltöltött hosszú meditáció által ihletett Buddha-passióját.

A több mint hatvan éve pályán lévő osztrák zongoraművész, Rudolf Buchbinder a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vendégeként örök kedvence, Beethoven valamennyi zongoraversenyét készül eljátszani két koncerten.

Az Énekek éneke című programra a zsidó liturgiában meghatározó kántorművészet olyan kiválóságai érkeznek a Müpába, mint a világszerte ismert Avraham Kirshenbaum, a Bethlen téri zsinagóga főkántora, Zucker Immánuel vagy az amerikai Nissim Saal, míg az ifjabb generációt a müncheni Ohel Jakob zsinagóga főkántora, Chaim Stern, valamint Rudas Dániel és Raáb Gábor képviseli majd.

Igazi csemegének ígérkezik a francia zeneszerző és producer, David Chalmin, illetve a The National gitárosa, Bryce Dessner közös projektje, az Electric Fields, amelynek célja, hogy a modern hangszerelési technikákat segítségül hívva varázsolják maivá és időtlenné három kivételes női zeneszerző költeményeit a középkortól a barokkig.

Bartók örökségének nyomába ered a Söndörgő és a Kelemen Kvartett. A közös koncert gerincét adó Bartók-művek mellett a 2024 nyarán megjelenő legújabb Söndörgő-albumból is kap majd egy kis ízelítőt a Zeneakadémia közönsége.

Balog József az erdélyi származású zeneszerző, Szabó Csaba zongoradarabjait tűzi műsorra a Budapest Music Centerben, míg a szikrázóan tehetséges Karosi Júlia az észt zongoraművésszel, Kristjan Randaluval és a kanadai trombitással, Ingrid Jensennel közös, saját kompozíciók mellett népdalfeldolgozást és többek közt Bartók-darabok átiratait is tartalmazó Inner Voice című új lemezét mutatja be a Magyar Zene Házában.

Szintén a Bartók Tavaszon vendégeskedik Japán vezető elektronikus zenei producere és képzőművésze, Ryoji Ikeda, akinek matematikai modellek segítségével vezérelt live setje egy futurisztikus jövőbe repíti majd a nézőket.

Az Akváriumban ad először koncertet Magyarországon az angol neopszichedelikus rockzene meghatározó formációja, a Jason Pierce által alapított Spiritualized.

Közép-Európa egyik legjelentősebb világzenei fesztiválja, a Budapest Ritmo 2024-ben is a főváros szívébe hozza a legfrissebb előadókat Afrikától a Balti-tengerig, a bantu punktól észt hárfásokon és balkáni rezeseken keresztül a fúziós etnojazzig.

Táncprodukciók is találhatók a Bartók Tavasz idei programjában. A világhírű, nagy hagyományokkal rendelkező Les Ballets de Monte-Carlo a Nijinsky-díjas Jean-Christophe Maillot Hamupipőke-koreográfiáját hozza el az Erkel Színház színpadára.

A Duna Művészegyüttes bemutatóját a székelykapuk szimbolikus üzenetei inspirálták, míg a FrenÁk Társulat új darabjának két része korunk ellentmondásaira reflektál.

Guessous Majda Mária „Mesi", a Győri Balett és a Magyar Állami Népi Együttes nagy sikerű, a 2022-es Bartók Tavaszon bemutatott összművészeti produkciója a magyar és arab népzene kapcsolatát állította a fókuszba, ezúttal azonban a Tiszta forrás Bartók török gyűjtéseire és a Bartókon nevelkedett török zeneszerzők műveire támaszkodva, zene és tánc kapcsolatán keresztül készül megismertetni minket a bartóki életmű néhány jellegzetes darabjával.

A fesztivál programjából nem hiányozhat a képzőművészet és az irodalom sem; a Szépművészeti Múzeum a Virginia Museum of Fine Artsszal együttműködve az Egyesült Államokba kivándorolt magyar fotográfusok – köztük Martin Munkácsi, Robert Capa, André Kertész, Moholy-Nagy László – munkáiból rendez tárlatot.A Magyar Nemzeti Galéria mintegy kétszáz műalkotásból álló életmű-kiállításának középpontjában pedig a zseniális festő, Anna Margit áll. A német Chet Bakerként is emlegetett trombitás, Till Brönner európai identitást kutató fotósorozatának a Ludwig Múzeum ad otthont, a költészet napját pedig a Müpában ünnepelheti a közönség.

További részletek és információk a Bartók Tavasz programjáról a www.bartoktavasz.hu weboldalon találhatók.

Káel Csaba: a fesztivál célja, hogy Bartókot még közelebb hozzuk az emberekhez

Bartók Béla születésének 140. évfordulóján, 2021 tavaszán indult Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek. A covid miatt ez még online fesztivál volt. Káel Csaba korábban azt mondta az Origónak, hogy bár ez nehezítette a barndépítést, emellett az online jelenlét új élményekkel gazdagította a közönséget: betekinthettek világhírű koncerttermekbe, ahonnan online közvetítették a koncertet.

A Bartók Tavasz azóta minden évben bepillantást enged a világhírű magyar művész lenyűgöző életművébe, ugyanakkor nem kizárólag Bartók kompozícióit sorakoztatja fel, sokkal inkább Bartók szellemiségét, kreativitását, alkotói szemléletét kívánja megjeleníteni számtalan műfajban a kortárs komolyzenétől kezdve a világzenén, jazzen, táncművészeten és képzőművészeten át a könnyűzenéig, a hazai és nemzetközi művészeti élet legjobbjainak alkotásain keresztül.A programsorozat célja, hogy hazai és európai partnerintézményekkel együttműködve a következő években még vonzóbb célponttá tegye Magyarországot a nemzetközi kulturális turizmus számára.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója az idei Bartók Tavasz programját bemutató sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a fesztivál célja továbbá az is, hogy Bartókot közelebb hozzák az emberekhez.

„A művészek megértéséhez fontos, hogy ismerjük az egyéniségüket, filozófiájukat, amelyek mentén alkottak. Bartók Béla pedig – a művészete mellett – rendkívül izgalmas személyiség volt. Az életében kulcsszó volt a gyűjtés. De nemcsak zenéket gyűjtött, hanem például rovarokat, csigákat is. Több nyelvet tanult, hogy a népdalokat, az ősi dallamokat jobban megértse. Beszélt románul, spanyolul, szlovákul, és a török nyelvvel is próbálkozott. A célja a világ megismerése volt. Ez a szenvedély pedig művészeti forradalomhoz vezetett, amely egyrészt segítette gyökereink megismerését, és egy sor folyamatot elindított, amelyeket a mai napig élvezünk. Szeretnénk, ha ez a fantasztikus szellemiség napjainkban is tovább élne." - hangsúlyozta Káel Csaba.