És az milyen?

Próbálok egy nagyon világos, kedves hangszínen énekelni.

Mit gondol, korunkban mi az operett szerepe?

Egyrészt ami mindig is volt, a szórakoztatás, másrészt pedig az operett örökérvényű témákat boncolgat. Ilyen például a szerelem, ami mindenki életében jelen van, és mindenki máshogy éli meg. Az operettek általában több rétegből állnak. Van egy habkönnyű felszínük, de ha jobban odagyelünk, mélyebb témák is előkerülnek. A Hamupipőke is ilyen. Egyrészt szórakoztat, másrészt olyan társadalmi kérdéseket boncolgat, mint az árvaság, a mozaikcsalád, a társadalmi különbségek, a családon belüli erőszak, a magány.

Magának melyik a kedvenc dala a Hamupipőkében?

Amit a legjobban szeretek énekelni, az a Légy te a tavaszom, tündérmesém című keringő. Gyönyörű. A kedvenc passzusom: „némán sikolt, / de nem szól a száj, / úgy szép a szerelem, / ha néha fáj”. A másik favoritom a Legyél a szép híves pataknál című csárdás, Firtos nagyáriája, ami egyszerre üt szíven, és ragad magával.

Beszéljünk egy kicsit Az Orfeum mágusáról is. Ott Ábrándy Bellát játssza, ami szubrettszerep.

Nagyon szeretem Bellát játszani, szép feladat. Bella egy szegény sorsú, árva takarítólány, aki az Orfeumban dolgozik, és arról álmodozik, hogy primadonna lesz. Somossy felgyel rá, lehetőséget ad neki, hogy megmutathassa tehetségét a színpadon. Persze el lehetett volna abba az irányba is vinni a szerepet, hogy a lányt az érdekei mozgatják. De Bella nem ilyen: őszintén lenyűgözi Somossy egyénisége. A darab végén visszatér a családi értékekhez, a szerelmet, a hagyományos női szerepet, a biztonságot választja, képes félretenni a hírnevet és a színpad világát. Már több mint fél évszázada nem született új magyar operett, Az Orfeum mágusa ezt a hiányt pótolja, hozzájárul a műfaj megújulásához. A Hamupipőke is ilyen, sokszínű, látványos, izgalmas előadás; gyereknek és felnőttnek egyaránt lebilincselő élményt nyújt. Szerintem külföldön is átütő siker lesz. Fantasztikus ott lenni egy új darab születésénél, szerencsés helyzet, hogy már ismernek minket az alkotók; a szerzőpáros, Orbán János Dénes és Pejtsik Péter ránk írja a szerepeket. Lehet velük egyeztetni, hogy miként képzelik a karaktert, hol vannak a hangsúlyok, és melyek a legfontosabb üzenetek, amiket át kell adnunk a színpadon. Vannak szerepálmai?