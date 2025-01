Jön az év legbűvöletesebb farsangi bálja az Orfeumban!

Csengeri Attila EMeRTon-díjas színész és énekes, akinek neve összeforrt a magyar zenés színház világával. Pályafutása során olyan ikonikus szerepeket játszott, mint Jézus a "Jézus Krisztus Szupersztár" című musicalben, a Fantom az "Operaház Fantomja" előadásában, valamint István és Torda az "István, a király" rockoperában. Emlékezetes alakítása volt Enjolras szerepében a "Nyomorultak" című darabban is. Csengeri Attila művészete nem csak a magyar közönséget varázsolja el, hanem számos külföldi produkcióban is sikerrel szerepelt. Hangjának erőteljessége és érzelmi gazdagsága mindig magával ragadja a közönséget.

Kovács Gábor tanulmányait a Miskolci Egyetemen gazdaságinformatika szakon és a Partiumi Keresztény Egyetem magánének szakán végezte, aki már a Virtuózok című műsorban is megmutatta kiemelkedő képességeit. Az opera világában találta meg önmagát, ahol a zene, a színház és a költészet ereje egyesül, lehetőséget adva számára, hogy teljes mértékben kibontakozzon. Számos helyszínen megmutatta már tehetségét, többek között a több éves olaszországi munkássága során a Puccini Fesztiválon, luccai Teatro Del Giglio-ban, idehaza pedig Bartók+ Operafesztiválon, Verbita fesztiválon idén pedig a Müpában is fellép, valamint rendszeres vendégművésze a Debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak is. Musicum Laude Nemzetközi énekverseny külön díjazta produkcióját. Szívesen próbálná ki magát más műfajokban, mint az operett és a kortárs zene. Gábor számára fontos, hogy egyensúlyt tartson a munka és a magánélet között. Célja, hogy maradandó élményt nyújtson a közönségnek és gazdagítsa az opera műfaját.