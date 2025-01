Kiváló reklám Budapestnek A brutalista

Amikor Magyarországon elkezdődött az úgynevezett bérmunka, akkor nagyobb számban voltak a stábokban a külföldi alkotók, mint a magyarok. Ez mára teljesen megfordult. Nagyon örvendetes, hogy A brutalista című filmben is magyar a koproducer, Petrányi Viktória, és hogy Jancsó Dávidot, a film vágóját is bevonták a kreatív munkába - mondta a Svenk stábjának Káel Csaba filmügyi kormánybiztos. Kijelentésének az ad különös súlyt, hogy Jancsó Dávid vágót január 23-án Oscar-díjra is jelölte az Amerikai Filmakadémia.

Sikeres magyar vágó, sikeres magyar epizódszereplők

A film forgatási helyszíneit és időpontjait a koronavírus-járvány miatt többször is halasztani kellett: a tervek szerint 2021 januárjában kezdődött volna Lengyelországban, végül a felvételeket 2023. március 16-án Budapesten kezdték el, 2023. április végén pedig átköltöztek Toszkánába, ahol 2023. május 5-én fejeződött be a forgatás.

Fotó: UIP-Duna Film

Jancsó Dávid Jancsó Miklós örökségét viszi tovább

2023. március 9-én jelentették be, hogy a film operatőre Lol Crawley lesz, a jelmeztervező Kate Forbes, a filmzenét Daniel Blumberg komponálta, látványtervezője pedig Judy Becker, a film vágója pedig Jancsó Dávid, aki Jancsó Miklós kétszeres Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes és kiváló művész gyermeke. Jancsó Dávid korábban olyan sikeres alkotásokban is dolgozott már, mint Mundruczó Kornél Pieces of a Woman és Dev Patel A Majomember című filmje.

Brady Corbet rendező közösen írta meg A brutalista című film forgatókönyvét Mona Fastvolddal, a háború utáni Európából elmenekülő és Amerikába érkező, nagyívű víziókkal megáldott építész, Tóth László történetét. Ő újra akarja építeni az életét, a karrierjét, valamint a házasságát Erzsébettel, miután a háború közben elszakadtak egymástól, s személyes útkeresése közben az új, idegen országban magára utalva Pennsylvaniában állapodik meg: Ott figyel fel rá a gazdag és befolyásos gyáros, Harrison Lee Van Buren, aki kész méltányolni építészi tehetségét. Ám – mint kiderül – a hatalomnak és az örökségnek nagy ára van…