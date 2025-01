A ResoArt Villa, amely a Városliget tőszomszédságában várja a művészetek iránt érdeklődőket, a legújabb bővítéssel ismét lenyűgözi a látogatókat, hiszen több mint 60 új Zsolnay alkotással bővült a kiállítás. A gyűjtemény az egyedülálló Zsolnay-kerámiák mellett, a szecesszió ritka darabjait és a magyar népi motívumokkal díszített alkotásokat is bemutatja. Az immár 550 tárgyat felvonultató kiállításnak otthont adó szecessziós épület is megújult, a ResoArt Villa homlokzati felújítását követően a látogatók teljes pompájában élvezhetik a Kőrössy Albert Kálmán tervezte épületet is.

A főváros egyik legszebb szecessziós stílusú villája, a ResoArt Villa. (Fotó: ResoArt Villa/ Glázer Attila)

Bemutatták a ResoArt Alapítvány gondozásában megjelent A Gyűjtő Háza – Barangolás a ResoArt Gyűjteményben című albumot, amely a ResoArt Villa páratlan műkincseinek lenyűgöző világába kalauzolja el az olvasókat. A tárlaton eddig soha nem látott alkotásokat tekinthet meg a publikum, jegyek a Liget Budapest jegyrendszerében válthatóak.

A Gyűjtő Háza – Barangolás a ResoArt Gyűjteményben című album (Fotó: ResoArt Villa)

Megnyitotta kapuit a ResoArt Villa bővített Zsolnay-kiállítása, amely a gyűjtemény legújabb, különleges darabjaival várja a látogatókat. Szabó András műgyűjtő és az általa alapított ResoArt Alapítvány 2023 őszén tette közkinccsé, és a Liget Budapest Projekt kulturális kínálatában látogathatóvá magángyűjteményét. Az elmúlt közel másfél évben megtartott tárlatvezetések rendre teltházzal zajlottak, a ResoArt Villa a kialakuló városligeti kulturális negyed meghatározó részévé vált. A tárlatvezetések lehetőséget adnak arra, hogy a látogatók felfedezzék a szecessziós villaépület szépségét és az ország legnagyobb Zsolnay magángyűjteményét.

Szabó András gyűjtő, a ResoArt Alapítvány alapítója beszámolt róla, hogy a ResoArt Villa főhomlokzatán a természetes erózió okozta károkat helyreállították, a gyönyörű gipszstukkókat felújították és több mint 60 jelentős Zsolnay műtárggyal bővült a gyűjtemény is.

Kiemelten fontosnak tartjuk méltó pompájában megőrizni ezt a gyönyörű épületet az utókornak, nem utolsó sorban azért, mert az elmúlt 200 év magyar történelme leképződik a falain. Ezután is folyamatosan azon fogunk dolgozni, hogy méltó gondviselői legyünk a Kőrössy Albert Kálmán építész által tervezett villának, és tovább írjuk a történelmét azáltal, hogy pezsgő kulturális és művészeti élettel töltjük meg

– fogalmazott.