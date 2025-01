Művész lettem, de ezzel az ember nem szeret kérkedni

Nincs olyan operett, amelyben ne lenne kedvenc dala a nézőknek.

Sőt, általában több sláger is van az operettekben. Sokszor megtörténik, hogy megragad a fülükben egy dallam, és a nézők már a folyosón dúdolják. Egyébként a Hamupipőke próbáin és előadásain olyan mértékű dallamtapadásunk volt nekünk is, hogy folyton egymás dalait dúdoltuk.

A Hamupipőkéből melyik a kedvenc dala?

A Legyél a szép híves pataknál ‒ vagyis a csárdás: igazi primadonnadal. Annyira nagy ívű, dallamos és olyan szívszaggató a szövege, hogy hamarosan ez lesz a gálák egyik kedvence. Szeretem a Tündérkirálynő szerepét, nagyokat lehet benne énekelni. Ilyen ez a csárdás is.

Nem véletlenül alakítja három operaénekesnő a Tündérkirálynőt hármas szereposztásban. Miről szól Firtos szerepe?

A Hamupipőke naivaszerep, és az alkotók szerették volna, ha a Tündérkirálynő nőiesebb karakter lenne.

Egy díva anyai lelkülettel; ráadásul ő irányítja a szálakat a háttérben. Én nagyon élvezem, hogy sok az énekelnivalónk, mert olyan dalokat kaptunk, amelyeket hálás előadni,

és a közönség is imádja őket.

Milyen volt Bozsik Yvette-tel dolgozni?

Nagyon szeretem a vele való munkát. Firtos eredetileg tűzrőlpattantabb karakter volt, de Yvette fontosnak tartotta hangsúlyozni az erősebb anyai vonalat. Szeretem Bozsik Yvette-ben, hogy minden apróságot kidolgoz, még a mellékszereplőknek is személyre szabott feladatot ad. Minden részletre figyelmet fordít. A mai világban egyszerre több inger is ér minket, ilyen a Hamupipőke rendezése is: attól, hogy két szereplő beszélget, még nem áll le az élet, a többi szereplő is él és mozog a színpadon közben. A Tündérkirálynőt körülvevő szakrális miliő is hangsúlyos, és az, hogy a nő mellett van egy férfi, egy Táltos, aki segíti őt. Bozsik Yvette-nek fontos a varázslat. Minden darabjában megjelenik a csoda. Ez mindenekfelett azért is jó, mert a színház a közönség elvarázsolásáról szól.