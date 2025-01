Szász Júlia szerint Cserhalmi György nem mondott igazat: Vidnyánszky Attila nem tett rá semmilyen politikai megjegyzést

Vidnyánszky Attila decemberben nyílt levelet juttatott el az Origónak. Írása apropója az volt, hogy Cserhalmi György könyvbemutatóján kitért egykori tanítványa, Szász Júlia távozásának körülményeire a Nemzeti Színházból. (Szász Júlia sérült meg a Nemzeti Rómeó és Júlia előadásán, Horváth Lajos Ottóval együtt.) Cserhalmi szerint Vidnyánszky súlyosan sértő, politikai megjegyzést tett Szász Júliára. Vidnyánszky nyílt levelében leírta, hogy Cserhalmi több mindenben hazudott, többek között ebben is.

Szász Júlia most a Telexnek adott interjút, amiből kiderült: Cserhalmi tényleg nem mondott igazat, Vidnyánszky és Szász Júlia találkozása a lényegét tekintve pontosan úgy zajlott le, ahogy Vidnyánszky állította.

Szász Júlia - Forrás: Facebook/Nemzeti Színház

Nézzük pontosan a Telex-interjú részletét:

"Az egykori kaposvári osztályfőnököd, Cserhalmi György könyvét olvastad?

Még nem olvastam végig, de tudom, hogy mit mondott erről.

Azt mondta, hogy amikor ezen az évadzárón köszöntél Vidnyánszky Attilának, ő végignézett rajtad, és azt mondta, „te azokhoz tartozol, menjél hozzájuk”. Ez tényleg így történt?

Ez ebben a formában nem igaz sajnos. Nagyon szeretem és tisztelem Gyurit, de én nem beszéltem vele erről, tehát ezt a történetet nem tőlem hallotta. Hozzám is rengeteg pletyka jutott vissza a balesetről és az azutáni eseményekről, egészen elrugaszkodott dolgok is. Valószínűleg itt is elcsúszott valami. Az évadzáró társulati ülés után a folyosón valóban találkoztam Vidnyánszky Attilával, én ráköszöntem, ő visszaköszönt, de meg sem állt és rám sem nézett, ahogyan ezt ő maga is elmondta.

Tehát az „azokhoz tartozol” kiszólás nem hangzott el?

Nem."

Vagyis nem arról volt szó, hogy Vidnyánszky Attila beszélt (politikai) oldalakról, kirekesztésről, színészek (politikai alapon történő) osztályozásáról, hanem éppen ellenkezőleg: Cserhalmi György akarta mindezt Vidnyánszky Attila szájába adni.