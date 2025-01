Lendületes magával ragadó Újévi Nyitány a Zeneakadémián

Apáról fiúra szálló tudás az, ami számítógép nélkül emelte magasba a milánói dómot, vagy a Mátyás-templomot

Zúzmarás hegyoldalról érkeztünk a kivilágított körútra és finoman szitáló hóesésből léptünk be a Liszt Ferenc által alapított budapesti kulturális erőtérbe, a Zeneakadémia néhány éve felújított szentélyébe. Ünnepi alkalmak idején több csendet és időt igénylünk, hogy elgondolkodhassunk a világban való helyünkről, feladatainkról, életünk irányáról. Ez a csend méltó keretet képes adni egy ilyen magas karátszámú koncertnek is, ilyenkor tud hozzánk szólni és így tudja kifejteni gyógyító hatását a zene. Verdi 1871-ben első alkalommal bemutatott Aida című operájának Bevonulási indulója fejedelmi kezdés volt, a zenekar Héja Domonkos irányítása alatt veretes, nemes, egységbe forrott hangon szólalt meg, a karmester az első pillanattól közös nevezőre tudta hozni a zenekart, akiknek érezhetően régóta a bizalmát élvezi.

A Magyar Rádió Szimfonikus zenekarának Újévi Nyitány című 2025. január elsejei újévi koncertjét Héja Domonkos vezényelte

Fotó: Magyar Rádió Művészeti Együttesei/radiomusic.hu

Doppler Ferenc Lembergben született, Bécsben és Budapesten alkotott fuvolaművészként, később balettmesterként, komponistaként és karmesterként is dolgozott a Nemzeti Színházban Károllyal, testvérével együtt. A szakmát édesapjuktól tanulták és Károly fia, Doppler Árpád is vitte tovább a családi, zenei hagyományt. Egy szakma ezer apró műhelytitkának felfedezéséhez nem mindig elég egy ember szorgalmas munkával töltött élete, apáról fiúra szálló tudás volt az, amely számítógép nélkül emelte magasba Milánóban a Dómot vagy fővárosunkban a Mátyás-templomot. Ezért volt találó választás, hogy anya és lánya, Hegyesi Gabriella és Drahos Rebeka együtt muzsikált tegnap, mert így olyan „luxus-kézműves” minőséget teremtettek meg ezen az estén, amely magán viseli a határainkon túl is méltán híressé vált Drahos márkanevet.

Elég egy kicsit ismerni és szeretni bennünket, hogy valaki, mint Brahms képes legyen definiálni a magyar virtust

A kiváló pezsgő ismérve, ha a buborékok egyenesen, mintegy folyamatos függönyként szállnak fel és terülnek szét a kristálypohárban. Gabriella és Rebeka fuvoláikkal a Magyar Fantázia gáláns kezdete után, a Hofburgtól induló hintóból kiszállva ilyen aranypelyhes, zenei Schlumbergert töltött poharunkba, mi hagytuk magunkat elbűvölni a trillák pezsgésétől; a tiszta, akrobatikus, egymásba kapaszkodó selyemszalag-dallamoktól, és míg mi a könnyednek tűnő, ám korántsem egyszerű hangok táncától tán be is csíptünk kissé, párás szemmel láttunk magunk előtt magyar tájat és gémeskutat, és a könnyed mámorban hátradőlve élveztük a két hangszer parádés csicsergését.