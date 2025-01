Visszatért a Nemzeti Színházba a világhírű román rendező

A darab eredeti szerzői Eugène Labiche és Mark Michel voltak. Labiche (1815–1888) korának egyik legnépszerűbb és legtermékenyebb színpadi szerzője volt. Száznál is több zenés bohózatot, komédiát, vígjátékot, úgynevezett vaudeville-t írt, amelyeket a legnevesebb francia színházakban játszottak. A Marc-Michellel közösen írt Olasz szalmakalapot 1851-ben mutatták be Párizsban, és állítólag a színház igazgatója akkora hülyeségnek tartotta, hogy el se ment a premierre. A darab kirobbanó siker lett, és nemcsak a szórakozni vágyó nézők tetszését vívta ki, hanem a kritikusok elismerését is, népszerűségét máig megőrizte - írja a Nemzeti Színház.