Zalán János: Szeretném, ha folytatódhatna az értékőrzés és az értékteremtés

Célzott programok különböző korosztályok számára: A programok életkori sajátosságokra szabása: csecsemőszínház a legkisebbeknek, interaktív történetek az általános iskolásoknak, és kortárs témájú drámák a középiskolások számára. A korosztály-specifikus programok célja, hogy minden diák számára releváns és élvezetes legyen a színházi élmény.

Iskolai közösségek megszólítása közösségi médián és az iskolai médián keresztül: Az iskolai közösségek közvetlen megszólítása közösségi média kampányokkal, amelyek bemutatják a színház programjait és azok oktatási értékét. Digitális eszközök és interaktív online tartalmak használata az iskolákkal való kommunikáció hatékonyabbá tételére.

Színházpedagógiai projektek: Közös projektek indítása az iskolákkal, ahol a diákok részt vehetnek egy-egy előadás alkotói folyamatában, például díszlet- és jelmeztervezés, szövegírás vagy rendezési ötletek kidolgozása során.

Ezek a tervek egyaránt szolgálják a színház közönségbázisának bővítését és a kulturális nevelés elmélyítését. A színház ezzel nemcsak a fiatalok színházlátogatási szokásait kívánja megalapozni, hanem aktív szerepet vállal az oktatás háttér támogatásában is.

7. Milyen új művészeti irányokat szeretne bevezetni a Kolibri Színház repertoárjában? Milyen nemzetközi kapcsolatokat tart fontosnak?

A kulcs a fiatal alkotók támogatása, a bemutatkozási lehetőség biztosítása. Ők biztosítják a megújulást, ők már egy egészen friss, új színházi nyelven kommunikálnak. Ennek szeretnék teret adni. Minden nemzetközi kapcsolatot fontosnak tartok, amit eddig a Kolibri elért. Azonban az általam is elért évtizedes nemzetközi kapcsolatokat is nagyon fontosnak tartom, mely a Kolibri Színház hasznára válhat, új értékeket fog teremteni.

8. Az ellenzékhez is köthető pesti színházigazgatók - például Máté Gábor vagy Mácsai Pál - közzétettek egy mondhatni állásfoglalást, miszerint az Ön pályázata a Kolibri eddigi profiljának, adottságainak nem felel meg. Erről mit gondol?

Szomorúsággal tölt el, hogy az említett színház igazgatók nem olvasták el a pályázatomat, vagy nem kellő körültekintéssel olvasták azt. Nem azt mondtam, hogy a Kolibri értékeivel ellentétesen zenés, szórakoztató felnőtt színházat csinálok belőle. Ahhoz ugyanis kicsi a 200 fős nézőtere. Ezt ők is tudják. Gazdaságilag sem éri meg, mert nagyon költéséges műfaj. Ez csacsiság lenne. Azt mondtam, hogy a versenytársakhoz hasonlóan, mint például a Bábszínház, ami a gyerek- és ifjúsági előadásaik mellett, felnőtt nézőknek is készítenek előadásokat, követendő példa. Ezt teszik a vidéki bábszínházak is, próbálják szélesíteni a célközönségüket, mert bevételt generál és mert művészeti szempontból is izgalmas a benne dolgozó alkotóknak. Sokat járok külföldre, nézem a színházi trendeket. Hihetetlenül izgalmas friss, innovatív, szórakoztató felnőtt bábelőadásokat is láttam. Keleten sokkal előrébb járnak ebben például, mint mi. Miért nem próbálkozhatunk ezzel mi is a Kolibriben? Ettől milyen értékek sérülnek ebben az unikális kis színházi műhelyben, mely programom ellen a társulat mind a 23 művészeti munkavállalója, mind a fővárosi fenntartású színházak igazgatói tiltakoznak? Mi ellen is tiltakoznak? Hogy a Kolibri jelenlegi értékeit megtartva esetleg nagyobb szerepet vállaljon majd a főváros és az egész ország életében? Hogy mindezek mellett létrejöjjön egy országos lefedettséget biztosító akadálymentesítési központ, ami a több százezer kihívással élő kultúrához jutását lenne hivatott biztosítani vidéki lefedettséggel? Ez ne jöjjön létre? Ez veszélyezteti a Kolibri értékeit? Végig gondolta valaki mi ellen tiltakoznak? Ez a pályázatom egyik alappillére, olvassák el. Vagy mégis mit akarnak akkor? Már régen létre kellett volna hozni, ez a véleményem, így is el vagyunk ezzel késve. A színházzal kapcsolatban konkrétan így fogalmaztam:

„Célom, hogy új működési modell segítségével a Kolibri Színház valóban a fiatalok színháza legyen, ahol a többi budapesti színházzal ellentétben elsősorban fiatal művészek alkotnak. Olyan műhely, amely a tehetséges, az egyetemekről kikerülő, tettvágytól fűtött, a jövőt képviselő kreatív-alkotó generáció számára biztosít bemutatkozási helyet. Nemcsak gyermek- és ifjúsági előadásokat hoz létre, hanem mindezek mellett esti előadásaival a felnőtt nézőket is megszólítja.”

Ez azt jelenti, hogy szabad kapacitása terhére esti előadásaival a felnőtt nézőket IS megszólítja! Azaz bővíti a portfólióját, közönségbázisát.

Tévesen több cikkben is az jelent meg, hogy felnőttszínházzá alakítanám a Kolibrit, de ez szándékosan elferdített valótlan állítás, a lejárató kampány része. Félnek, hogy új versenytárs lép a piacra.

Az alapító okiratban meghatározottaktól a fenntartó beleegyezése nélkül nem lehet eltérni. Nincs is ilyen szándékom. Ez tudatos félremagyarázás, a közvélemény hergelése. A szabadkapacitások lekötése érdekében azonban, mely a beszámoló alapján meghaladhatja a száz napot, plusz forrásokat szeretnék bevonni. Szerintem megengedhetetlen, hogy egy intézmény ne használja ki 100%-ban a rendelkezésére álló szabad kapacitásait. Ne feledjük, három játszóhelyünk van. A jelenlegi profilból adódóan természetes, hogy a csecsemők, a gyermekek számára nap közben játszunk. De mi gátol meg minket abban, hogy felnőttek részére esténként akár felnőtt előadásokat is tartsunk valamelyik játszóhelyen a szabad kapacitás kihasználásával, mintegy szélesítve így a közönségréteget és közönségbázist? Mégis mi ezzel a probléma? Milyen érték sérülne mégis ez által? Ez is szándékos félremagyarázás. Hogy nincs elég hely a próbákra? Akkor majd bérlünk próbatermet, ez nem lehet gond. Ha az üres napokon is játszunk bevételt generálunk. Pontosan megfogalmaztam, hogy mit szeretnék. Nemzetstratégiai feladatokat ellátó színházat. Mit jelent ez? Azt, hogy mindazokat, amik ma a Kolibri jelenlegi értékeit jelentik, képviselik, nemcsak lokálisan, de országosan is elérhetővé tesszük. Azért szólalnak fel mert féltik a csecsemő-színházi projektjüket? Ne féljenek, ezt a fórumot is megragadom, hogy megnyugtassam a társulatot, a fővárosi színházak igazgatóit, a Színházi Társaság tagszínházait, a Kolibri törzsközönségét, hogy minden értéket megőrzünk, sőt országos viszonylatban elérhetővé tesszük. Ezeket az értékeket másoknak is látniuk kell. Nemcsak Budapesten lesznek tehát láthatók, hanem vidéken is. Ehhez kellenek a stratégiai partnerek, például a Déryné program, mely rendelkezik országos hálózattal. Nekünk nem kell új hálózatot létrehozni, együtt kell működni velük. Ez a legköltséghatékonyabb mód. Fél a társulat, hogy nem lesz munkája? Én attól tartok, hogy plusz humánerőforrást kell még bevonni, hogy ellássuk ezt a hatalmas, nemes feladatot, mely plusz munkalehetőséget biztosíthat azok számára is, akik dolgozni szeretnének, csatlakozni akarnak hozzánk. Az a kritika a társulat részéről, hogy nem gondolkozom egyáltalán a Kolibri egyedülálló, saját fejlesztésű csecsemő-színházban. Éppen ellenkezőleg, országos programot indítunk belőle. A cél, hogy eljusson Magyarország legkisebb településeire is, és egy helyen akár több előadást is tartsunk a hozzá kapcsolódó workshopokkal. Ki tudja ezt a leghitelesebben közvetíteni, ha nem a Kolibri társulata, hiszen ők rendelkeznek a legszélesebb tudással és a legnagyobb tapasztalattal. Márciustól ez lesz az első feladatom, hogy ezt minél hamarabb előkészítsük, elindítsuk.

9. Ön korábban a Pesti Magyar Színház igazgatója volt. Az előző színháza gazdálkodásával kapcsolatban korábban minisztériumi vizsgálat indult. Erről mit lehet tudni?

Akkor kezdjük a témát a legelejéről véleményem szerint, így megérthetővé válik az olvasó számára az egész Pesti Magyaros sikertörténet.

Az Állami Számvevőszéki 2023-as vizsgálata szerint az intézmény egy olyan intézményi jó példa, ahol minden egyes törvénynek és jogszabálynak megfelelő a működés és a gazdálkodás, lásd a honlapomon az összes tényt!

Az, hogy egy intézmény év közben kap támogatást egyáltalán nem egyedi, ezt nem csak egyedüliként kapta a Pesti Magyar, hanem több ezer központi költségvetési és önkormányzati szervvel együttesen, mely juttatás a rezsivédelmi alap 2580 Mrd Ft-os tartalékának terhére történt deklarált célzattal, ez az a bizonyos 400 MFt-os többlettámogatás. Nem értem miért izgalmas ez ennyire, hiszen akkor arra kérek mindenkit, hogy nézzük meg az egész országban konkrétan melyek voltak azok a több EZER intézmények, melyek megkapták ezt a fajta többlettámogatást.

A támogatást a 2022-től kezdődő orosz-ukrán konfliktus következtében a mintegy 12-szeres gáz és villamos energia árak következményének egy részének kompenzálása miatt kapta az intézmény és amely hatása már a 2022. évben akként érződött, hogy már akkor több, mint 200 MFt-tal megnövekedett az éves energiaköltség, mely 2023-ra már 300 MFt-ot tett ki.

A pontos adatokat a hitelesség kedvéért muszáj idéznem - tudom, talán szokatlanul részletesen - a Pesti Magyar Színház 2023. évi beszámolójából (lásd a honlapomon):

A Pesti Magyar Színház bankszámlájának egyenlege 2024.01.02-án (eddig voltam a színház igazgatója): 339.059.869 Ft (lásd MÁK kivonat kékkel jelölve a honlapomon)

Záró pénzforgalmi egyenlege egyébiránt: 285.726.133 Ft 20. oldal 53. sor

Mérleg szerinti eredménye: 354.009.728 Ft (16. oldal 44. sor)

Tevékenység eredménye: 353.970.453 Ft (16. oldal 24. sor)

Összes maradvány: 290.874.667 Ft (11. oldal 15. sor)

Szabad maradvány: 227.903.528 Ft (11. oldal 17. sor)

További releváns adatok:

A tárgyi eszközök állománya 1.777.450.919 Ft-ra nőtt 1.599.938.604 Ft-ról, ami 177.512.315 Ft növekedés (17. oldal)

A költségvetési működési bevételeink a tervezett és elvárt 377.000.000 Ft helyett 843.809.464 Ft-ot tettek ki, ami 466.809.464 Ft TÖBBLETBEVÉTELT JELENT (6. oldal 283. sor)

A költségvetési kiadások 3.278.008.333 Ft módosított előirányzat helyett 2.987.133.666 Ft teljesültek, ami 290.874.667 Ft-tal kevesebb kiadás (5. oldal 273. sor)

A 2023. évi gazdasági eredményeket az alábbi nehézségek ellenére sikerült elérni:

A személyi jellegű ráfordítás 108.333.984 Ft-tal több volt, mint 2022-ben (16. oldal 21. sor)

A beruházások 195.500.000 Ft eredeti terv helyett 319.302.320 Ft voltak, ami 123.802.320 Ft többlet beruházást jelent (5. oldal 205. sor)

A közüzemi díjak a 18.943.000 Ft előirányzott összeg helyett 337.357.849 Ft-ot tettek ki, ami 318.414.849 Ft-tal több, mint amennyi forrás rendelkezésre állt (4. oldal 39. sor)

Tehát az előző időszakhoz (2022) és a rendelkezésre álló forrásainkhoz képest 550.551.153 Ft többlet-terhet jelentett mindez, de ezen többlet-terhek ellenére 354.009.728 Ft-os pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárt az intézmény! Ez összességében 904.560.881 Ft egyensúlyi javulást eredményez!!!! Közgazdasági nonszensz tehát azt állítani, hogy az intézmény 400 MFt-os hiánnyal zárt, szembe a 354 MFt plussz mérleg szerinti eredménnyel, ami a valóság!

Na ennek kellene a hírnek lennie véleményem szerint és a 800%-kal növekedett jegybevételnek, ami meghaladta a 843 MFt-ot és az igazgatásom alatti 300%-os nézőszám növekedésnek!

Ahogyan a Nagy Viktor, az engem követő igazgató által tett kijelentésre reagálva is elmondtam már, a PMSZ eredményei a vezetésem alatt lévő nehézségek ellenére gazdasági sikertörténetet jelentenek!

Örömmel olvastam, hogy a többlet pénzügyi forrás, amit az intézmény részére szereztem és a gazdaságos működésből eredő 466,8 MFt-os többletbevétel erre is fedezetet tudott nyújtani az új vezetésnek és már nem az infrastrukturális válsághelyzetek sokaságát kellett megoldaniuk. Szerencsére, a Pesti Magyar Színház új vezetésnek már nem kellett azokkal a problémákkal bajlódniuk, amikkel a vezetésem alatt jómagam szembesültem. Az energetikai beruházásoknak köszönhetően az intézmény évente 300.000.000 Ft megtakarítást ér el a közüzemi díjak tekintetében. A Pesti Magyar Színház számára, utódom ötéves kinevezési periódusa alatt, ez nagyságrendileg 1.500.000.000 forint megtakarítást jelent, amiből elképesztő fejlesztéseket és beruházásokat valósíthat meg, ha ügyesen gazdálkodik.

A Pesti Magyar Színház gazdasági igazgatójáról megjelent az is, hogy menesztették az előző kulturális minisztérium idején, de ez is csak a hangulatkeltésre adhat okot maximum. A gazdasági igazgató ugyanis a törvényes határidőn belül jogorvoslattal élt, és pert indított. A bírósági eljárás már jogerős ítélettel le is zárult, melyben megállapításra került, hogy a menesztése teljességgel jogellenes volt.

És akkor térjünk is rá a hivatkozott minisztériumi belső ellenőrzési vizsgálatra. Sem az állítólagos vizsgálat megindítását megelőzően, sem azt követően nem volt tudomásom róla, arról csak a sajtóból értesültem.

Igazgatásom alatt is számtalan alkalommal – évente többször is – volt belső ellenőrzés, mely eredményeit a minisztérium folyamatosan nyomon is követte és volt kommunikáció közöttünk. A belső ellenőrzési jelentések megtalálhatóak mind a színház, mind a minisztérium archívumában, igazgatásom alatt mindig mindent rendben találtak.

Amikor 2015-ben átvettem a színházat, akkor volt egy teljeskörű átvilágítás, ahol mindenre kiterjedően, szakértői jelentések alapján teljesen átvilágította a minisztérium a színház előző igazgató alatti eddigi működését és úgy emlékszem hihetetlen mennyiségű megállapítást is tett.

A véleményem az, hogy ha létezik is ilyen feljelentés és indult is ez alapján vizsgálat, akkor szerencsésebbnek találtam volna, ha azt egy mindenre kiterjedő belső és külső szakértők által lefolytatott ellenőrzés előz meg. Esetleg engem is megkérdeznek. Ugyanis így véleményem szerint elkerülhető lett volna az állítólagos feljelentés állítólagos megtétele, mely így személyemet érintő további alaptalan támadáshoz vezetett.

Ahogyan azt hangsúlyoztam, írásban is bármikor elérhető és megtalálható vagyok minden hatóság és bárki számára, aki kérdéseket akarna feltenni. Sajnos azonban mostanában tőlem senki nem akart kérdezni semmit sem, inkább csak félinformációk és valótlan információk alapján keringenek mindenféle pletykák, melyek csak személyem lejáratására alkalmasak.

Felettébb érdekesnek találom azt is, hogy ez a rágalmazó hadjárat azt követően indult el személyem ellen miután kiderült, hogy pályáztam a Kolibri Színház igazgatói pozíciójára. Rendkívüli büszkeséggel tölt el az a tény, hogy a szakmai bizottság is úgy találta, hogy az én pályázatom a legmegfelelőbb és legerősebb pályázat a négy pályázó közül. Külön kiemelték, hogy a Kolibri Színház jelenlegi működési anomáliáit a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban, legeredményesebben kezelő javaslatokat tartalmazó pályázat az enyém.

Bárkit érdekel a pályázat a honlapomon már régen elérhetővé tettem, azonban hiába küldtem el ezt a sajtóorgánumok részére, senki nem vett róla tudomást és nem hozta le, mint hír. Úgy állították be, mintha az én pályázatom nem lenne már régóta elérhető és nyilvános. A pályázatom mellett egyébként különféle információkat, tényeket és nyilvánosan elérhető dokumentumokat is feltöltöttem, melyek az alábbi címen továbbra is elérhetőek a nyilvánosság részére.

Az állítólagos feljelentést azért sem értem, mert a PMSZ működésének és gazdálkodásának állandó, külső felügyeleti rendszere volt.

Az intézmény gazdálkodását több, mint egy évtizede folyamatosan felügyelte és segítette a Pénzügyminisztérium által kirendelt költségvetési felügyelők intézményes munkája, akikkel minden egyes szerződést az életbe lépése előtt jóvá kellett hagyatni, jóvá is hagyták. A felügyelők azt vallották, hogy ebben az intézményben rend van és költségvetési fegyelem. Ezt a működést szerették volna megérteni és a többi intézmény számára követendő példaként átadni, tanítani!

A külső – pl.: Állami Számvevőszéki vizsgálat 2023-ban, amik külön kiemelte az intézményt név szerint is, mint egy olyan intézményi példa, ahol minden egyes törvénynek és szabálynak megfelelő a működés.

Visszatérve a feljelentésre: ellenem biztosan állítom, hogy nincs folyamatban semmilyen nyomozás és semmilyen büntetőeljárás sem, és aki bármi mást állít azzal szemben megteszem a megfelelő jogi intézkedéseket.

De vizsgáljuk meg akkor a hivatkozott állítólagos feljelentést is, melynek állítólagos megállapításai tényszerűen, fizikai képtelenségen alapulnak. Ilyen fizikai képtelenségek például a számlák és bizonylatok hiánya a Magyar Államkincstár és a könyvviteli program működési elve alapján, az angol tanfolyamok, melyeken több éven keresztül több tucat munkavállaló a művészeti titkárság beosztása alapján járt, akik közül néhányan sikeres nyelvvizsgát is tettek. Volt kezdő, középhaladó és haladó tanfolyam is angol anyanyelvű tanárral.

A hivatkozott gépkocsik szabálytalan üzemeltetése, melyeket közbeszerzés alapján tartós bérleti konstrukcióban szereztünk be az intézmény részére és az új vezetés is használta őket, használja őket. De ugyanilyen fiktív és hiteltelen állítás, mely szerint a tűzvédelmi előírásoknak nem felelt meg az intézmény. A többszöri szúrópróba szerű és váratlan hatósági ellenőrzések eredményei sohasem zárultak megállapítással, az intézmény minden egyes esetben megfelelt a hatályos tűzvédelmi előírásoknak. Továbbá, ha az intézmény nem felelt volna meg a tűzvédelmi előírásoknak, akkor azonnali hatállyal elrendelték volna a bezárását. Abba már bele sem szeretnék menni, hogy 2015-től az ETC tagszínházaként, az ETC által szervezett külföldi szakmai programokon való részvétel szakmai miértjét magyarázzam és a napidíjak elszámolásnak jogszabályi hátterét és kérdés körét kelljen itt is ismertetnem. Megjegyzem megtettem. Az oldalamon elhelyeztem egy dokumentumot, alaposan kivesézve ezen állítólagos feljelentés állítólagos tartalmi elemeit és valótlanság tartalmát és fizikai lehetetlenségét.

Összességében elmondva az egész állítólagos feljelentés véleményem szerint, ha létezik is, teljességgel alaptalan. (Hankó Balázs miniszter az Indexnek hétfőn azt mondta, hogy a vizsgálat az ő elődje idején történt, a színház gazdálkodását vizsgálták, ezután lett feljelentés ismeretlen tettes ellen, de Zalán János a Pesti Magyar Színház szakmai vezetését látta el. - a szerk.)

10. Mi a legfontosabb célja a színházzal kapcsolatban, mit szeretne elérni a Kolibrivel öt év alatt?

- Az egyetlen és megkerülhetetlen szereplője legyen színházi a kultúránknak: ha csecsemő, gyerek- és ifjúsági produkció, akkor a válasz, Kolibri, ha drámapedagógia, akkor a válasz Kolibri, ha akadálymentesítés akkor a válasz, Kolibri Színház kell, hogy legyen mindenki számára.

- Nemzetstratégiai feladatokat ellátó csecsemő-, gyermek- és ifjúsági színház!

- Országos akadálymentesítési központ létrehozása.

Ezért fogok dolgozni.

- A PMSZ esetében is volt egy kristálytiszta vízióm, célom. A célom az volt, hogy az intézményt visszahelyezzük a kulturális palettára és visszakapja nemzeti státuszát. Mindkét kitűzött célt teljesítettem.

Bízom benne, hogy akit valóban érdekel az igazság, és vette a fáradtságot, hogy végig olvassa ezt az interjút, pontosan megértett mindent. Szeretném, ha végre már a munkára tudnánk összpontosítani, ez a hangulatkeltés és dezinformáció, ami a sajtóból árad és a politikai indíttatású támadás abba maradna és ismét folytatódhatna az értékőrzés és értékteremtés a Kolibri Színházban és a kultúrában egyaránt.