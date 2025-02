A hegedű világsztárjai a Zeneakadémián

Alázat és míves zenei körmondatok jellemzik a világhírű művész előadásmódját



Nem először üdvözölhettük Budapesten Augustin Hadelich hegedűművészt, ez már a fogadtatásából is kitűnt: amikor belépett, szívből jövő ünnepléssel köszöntötte a hazai közönség a német-olasz-amerikai virtuózt, aki hegedűhangjával az első pillanattól fogva különleges csendet és miliőt teremtett.

A Zeneakadémia nagyterme

Fotó: Origo-Elter Tamás

Elmondható, hogy már a műsor szerkezetének megkomponálása is alkotómunka a javából, hiszen Hadelich és Piemontesi műsorán orgonaművész-zeneszerzők művei keretezték a programot. Elsőként a reimsi születésű Grigny: Pange lingua című műve szerepelt, később Rameau: Pièces de clavecin en concerts volt hallható és az est záróművének zeneszerzője, Cézar Franck is jeles képviselője volt a hangszerek királynőjének. Mind a zongoraművész Francesco Piemontesi által készített Grigny-átirat, mind az interpretáció módja rövid, de kitűnő hangulati előkészítés volt Debussy: g-moll hegedű-zongora szonátájához, melyet Bartók és Szigeti előadásából is ismerhetnek az ínyencek. Alázat, hosszú zenei körmondatok konzekvensen végigvezetett ívei jellemzik Hadelich előadásmódját, minden egyes hangja a nagy Egész szolgálatában áll.

Félig valós, félig szürreális fantomok Debussy utolsó befejezett darabjában



Debussy ezen műve életének utolsó befejezett darabja, a zeneszerző ekkorra már szembesült a világháború rémségeivel és maga is beteg volt. Mégis hamisítatlan, mediterrán tört színekkel dolgozik,à la française, franciásan, cikázva a karakterek között :

a múlt árnyai, távoli kultúrák mitológiai alakjainak félig valós, félig szürreális fantomjai űzik groteszk játékaikat a tenger fölött képződött párában.