Ambrus Kyri, az egykori tinisztár, akit egy bróker mentett meg a nyomortól

Ambrus Kyri, az 1960-as évek első igazi tinisztárja volt. Naponta játszották a dalait a rádióban, és a még gyermekcipőben járó televízió képernyőjén is gyakran feltűnt. Ugyanakkor rádiós műsorvezetőként is ismert lett, de aztán egy nap kulcsra zárt stúdióval találta szembe magát. Életének eseményeiről általában visszafogottan nyilatkozott, de amennyit elmondott, annyiból is kirajzolódik a sajátos kor- és kórképe annak a világnak, amelyben az életét pergette.

Sztankay Ádám cikkében az alábbi érdekességekről is olvashat: Ambrus Kyri olyan számokkal került a közönség elé, mint az Ilyen a twist, Elment a papa, mama, Nem híres dzsesszénekes és népszerűek voltak Aradszky Lászlóval énekelt duettjei is, mint az Állatkerti séta vagy a Bombajó.

A Fehér házikó volt a legnagyobb sikere, ám olyan slágereket nemigen írtak számára, amelyet szerzőik a fesztiválok biztos sikerdarabjainak szántak.

Csaknem negyvenéves volt már, amikor az első és egyben utolsó önálló nagylemeze is megjelent.

Kamasz lányként Angliában töltött néhány hónapot, s bébiszitterként interjút adva egy külhoni magyar adásban elmondta: itthon már népszerű énekesnő, ugyanakkor elfelejtette megköszönni a lehetőséget pártállami kenyéradóinak.

Az pedig a véletlennek köszönhető, hogy túlélte azt a támadást a bécsi repülőtéren, amely a nyolcvanas években az egész világot megdöbbentette. Fehér házikó „Van egy kicsi házikó. / Fehér fala ragyogó, /Oda jártunk te meg én, / Boldogságunk idején./ Ambrus Kyri múltba révedő slágerét nyolcéves kisfiúként transzponáltam át jövő idejűre, s a rádió előtt bazsalyogva számtalanszor elképzeltem: amikor már kicsit nagyobbacska leszek, Kyri és én kézen fogva sétálunk el a fehér házikóhoz, ajtaját kitárva belépünk, s végül ott … a fene se tudja, mi lesz, de biztos jó lesz. A szerelmi ügyek kapcsán akkoriban egy nyolcéves fiúcska képzeletének – nagyon helyesen – még gátat szabott a tárgyi tudás hiánya. Persze Ambrus Kyriért nemcsak a magamkorú kis srácok voltak oda, hanem szép számmal akadtak érettebb rajongói is a férfinép között megkapó törékenysége, bakfisos bája és az elragadó hangja miatt. Azt mondták akkoriban, olyan ő, mint a magyar Rita Pavone, aki olykor ugyancsak felbukkant a tévében, de Kyri sokkal szebb volt, ráadásul nem Rita, hanem Kyri, vagyis egy szokványosnál éteribb keresztnév viselője. A neve is csodálatos volt; egész lénye, ahogy énekelt a színpadon vagy a kamerák előtt, és azt gondoltam: az is meseszerű lehet, ahogy a hétköznapjai peregnek.

Ambrus Kyri, eredeti nevén Ambrus Margit

Fotó: Wikimedia - Mária Novák - Tamás Majoros Fuji Foto Centrum Eger

Viszonylagos kényelem Ambrus Kyri 1945. február 4-én született egy II. kerületi, a Csalogány és Jurányi utca sarkán álló ház pincéjében. Az ostrom alatt arrafelé – ahogy másutt is – az élet elmúlása volt hétköznapibb történés. Sokan voltak ott összezárva. Egy pár éves kislány rendre eltévesztette Kiry Margit keresztnevű édesanyja becézett nevét, s Gréti helyett Kirit mondott. Így lett aztán az édesanyja után ugyancsak Margitnak keresztelt újszülött leány Kyri. Az anyakönyvében ugyan a Margit név szerepelt, de már énekesnőként az ORI (Országos Rendező Iroda) működési engedélyébe Kyriként jegyezték be. A család a háborút követő években harmonikus életet élt. Ambrus Kyri okleveles könyvelőként dolgozó édesapja még a Rákosi-érában is viszonylagos kényelmet biztosított feleségének és leányának. A családi étkezések során például – idézte fel évekkel később az énekesnő gyermekkora csodáit – többféle ételből is választhattak. Ambrus Kyri az általános iskola után a II. kerületi Hámán Kató Gimnáziumba került. Két kedvenc tárgya a magyar irodalom és az angol nyelv volt. Osztálytársaihoz hasonlóan szerette a dzsesszt, de a twist is magával ragadta. Kedvenc énekese a kor első számú könnyűzenei énekesnője, a rádióban hallott Brenda Lee volt – már a honi rádióállomások is játszották a legsikeresebb nyugati előadók számait –, akinél csak Elvis Presley, Ray Charles és a Beatles volt népszerűbb. Nebulók Kyri a szüleitől a tizenötödik születésnapjára ajándékba kapott Terta magnón is folyamatosan Brenda Lee dalait pörgette; köztük a kedvencét, az If you love me című számot. Házibulikban maga is dalra fakadt olykor – a többiek nem kis örömére. Egy ilyen alkalommal ismerkedett meg a Nebuló együttes tagjaival. A Nebuló Band 1960-ban alakult zenei konzervatóriumba járó fiatalokból. A tíztagú zenekar országszerte játszott egyetemi, ifjúsági és diákrendezvényeken, s még Bulgáriában is felléptek. 1964-ben jelent meg kislemezük Africana címmel. A 16 éves Ambrus Kyri 1961 áprilisában futott össze az utcán a Nebuló dobosával, Jinda Györggyel. A dobos zenekar próbájára igyekezett az ORI Semmelweis utcai székházába. Felajánlotta a kislánynak, hogy tartson vele.

A május 1-i Népstandionban tartandó ünnepi koncertre más előadók is az ORI-székházban készültek. Ambrus Kyri tátott szájjal bámulta Németh Lehelt, Kovács Erzsit, Hollós Ilonát és a Záray–Vámosi házaspárt. A próba végén a Nebuló tagjai megkérdezték, van-e kedve velük énekelni. Ambrus Kyri csak a kedvenc Brenda Lee-számát tudta, amit a Nebuló tagjai szépen lekísértek. Utóbb felajánlották: ha el el tud kéredzkedni az iskolai ünnepségről, akkor május 1-jén is szívesen látják a Népstadionban, ahol a színpad mögött nézheti végig a koncertjüket. Ambrus Kyri a szüleit tervéből kihagyva május 1-e előtt beteget jelentett az osztályfőnökénél, aki azt mondta: az egészség mindennél fontosabb, és felmentette a kislányt a felvonulási kötelezettség alól, amely menetelés során az iskolások készültek megemlékezni a munka ünnepéről. Ambrus Kyri énekesnő 1962-ben

Fotó: MTI - Farkas Tamás

Május 1. A Nebuló együttes Népstadionban tartott koncertje alatt Ambrus Kyri a színpad mögött bámulta a fellépésükre készülő neves énekeseket. Észre sem vette, hogy a Nebuló egyik száma után zavar támadt, s az elhangzott zeneszámot követő szünet egyre csak nyúlt. A műsorközlő heves beszélgetésbe bonyolódott a zenekar tagjaival, majd megindult a színpad mögött bámészkodó Ambrus Kyri felé. A kislányhoz érve a konferanszié elhadarta a tényállást: nem érkezett meg az énekesnő, akinek most kellene beszállnia az amúgy elsősorban instrumentális számokat játszó együttes mellé. Ám a Nebuló tagjaitól tudja, hogy Kyrinek is remek hangja van. Már ragadta is karon a lányt, oda vonszolta a közönség elé, s mondta a mikrofonjába: Van itt egy kislány, aki remekül énekel, hallgassák meg, Ambrus Kyrinek hívják! Kyri kétségbeesetten kapálózott, miközben magához ragadta a mikrofont: Én nem tudok énekelni, és nem is akarok! Tessék engem elengedni! A nézők nevettek, tapsoltak. Azt gondolták: előre megrendezett jelenetet látnak. A kislány végül nekifohászkodott és rákezdett. Első nyilvános fellépésén 70 ezer ember előtt óriási sikert aratott. Egymás után négyszer kellett elénekelnie Brenda Lee If you love me című számát. Bemutatkozásának városszerte híre ment.

Osztályfőnöke megbocsátotta a füllentést, és édesapja, az okleveles könyvelő is büszke volt gyermeke sikerére, ahogy az édesanyja is.

Üvöltő dervis 1961 szeptemberében Bánki László dramaturg, zenei rendező – akit akkoriban már feloldottak az 1956-os megnyilvánulásaiért rámért szilencium alól – kereste meg Ambrus Kyri szüleit. Fellépési lehetőséget ajánlott gyermekük számára a Váci utcai Bartók Terem – mai Pesti Színház – Zenés esti randevú című műsorába. A szülők feltételt szabtak: engedélyüket adják a dologhoz, ha gyermekük továbbra is kitűnően teljesít az iskolában. Ambrus Kyri októbertől fél éven át állandó fellépője lett a Bartók Terem szombat-vasárnapi műsorainak, gázsiját 70 forintban szabták meg. Vidékről is mind nagyobb számú rajongótábort vonzott. Az Ambrus Kyrinél minimum évtizeddel idősebb neves énekesek között igazi különlegességnek számított az elbűvölő hangú és megjelenésű tinédzser – aki évtizedekkel előzte meg a hasonló adottságú Szandi felbukkanását. Ambrus Kyrinek a Bartók Terem műsorsorozatának végén sem kellett búcsút mondania a közönségnek. Nagykorúságáig ideiglenes működési engedéllyel csatlakozhatott az ORI által szervezett országos turnékhoz a kor legnagyobb énekes sztárjai és színművészei társaságában. Az is szóba került, hogy felveszik Magyar Rádió tánczenei oktatóstúdiójába, amelyet Balassa B. Tamás vezetett. (Zeneszerző, karmester, zongoraművész, hangszerelő, több táncdalfesztiválon vezényelt. 1954-től 1959-ig tagja, illetve hangszerelője volt a Magyar Rádió Tánczenekarának, 1959 és 1985 között pedig ugyanitt tanított a tánczenei stúdióban. 1977-től 1982-ig vezetője volt az Országos Szórakoztatózenei Központ Stúdiójának. A sanzonbizottság munkájában is részt vett.) Ám Bágya András, az amúgy kiváló zeneszerző, valamint a Kádár-kor könnyűzenei életének meghatározó alakja azt mondta: Üvöltő dervisekre nincs szükségük. Ambrus Kyri iskolai kötelezettségei és fellépései között autodidaktaként képezte magát. Egyetlen alkalommal ment el egy hivatásos komolyzenei énektanárhoz, ahol különböző Mozart-darabokat kellett énekelnie. A tanár megállapította: jó a technikája, táncdalénekesként ez elég is lesz.

A kottát sem ismerte alaposabban. Ha meghallott egy dallamot, bármikor tisztán vissza tudta énekelni. A rádió zenei stúdiójának elutasítása után, ahogy egyre szaporodtak a sikerei, a stúdió vezetői azzal a kéréssel keresték meg: eltekintenek a felvételi vizsgától, de kérik, mégis csak csatlakozzon a képzéshez. Belement. A Magyar Rádió mind több felvételét sugározta, amelyeken rendszerint a Magyar Rádió Tánczenekara, a Harmónia vokál, valamint a Stúdió 11 zenekar működött közre, de volt olyan dala is, amelyet az Illés együttes kísért. Az első rádiós felvételén a Bartók esztrádműsorában elhangzott, számára írt Ki hitte volna? című számot énekelte, majd az Autóstopot. A dalok kislemezen is megjelentek.

