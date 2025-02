Amikor a keresztapa, a filozófia és a művészet összeér

De ki is Dr. Farkas Levente András, aki ennyire gyorsan felforgatta a TikTok világát, és már több mint 200.000 aktív követője van? A népszerű fiatalember a Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett jogi diplomát. A filozófia és a művészet modern hírnöke lett, aki intellektuális perspektívájával, valamint szenvedélyével mutat irányt mindazok számára, akik keresik az élet mélyebb összefüggéseit.

Tartalmai és előadásai túlmutatnak a puszta szórakoztatáson: eszközként használja gondolatait, hogy a kultúra, az eszmecsere és az önreflexió új szintjeit hozza el a digitális térbe. Nem csupán egy közösségi teret keltett életre, hanem egy szellemi menedéket is, ahol újradefiniálja a művészet és az eszmecsere lehetőségeit.

Értelmezésein keresztül megmutatja, hogyan válhat a műveltség és a gondolkodás az élet aktív részévé a 21. század emberének gyors ütemű világában is.

A podcast vendégei mindig egy-egy kedvenc filmet vagy sorozatot érintenek. Levente A Keresztapa trilógiát választotta. Ez a legendás filmsorozat nemcsak a hatalom, a lojalitás és a morális dilemmák világába vezet be, hanem mesterszinten mutatja be az emberi természet ellentmondásait és a családi kötelékek árnyékos oldalát is.