Óriási premier a Budapesti Operettszínházban és a Fővárosi Nagycirkuszban

Lévai Enikő a Cirkuszhercegnő előadásában szerepel

Fotó: Janus Erika / Budapesti Operettszínház

Már a produkciók előkészülete során együtt dolgozunk a Fővárosi Nagycirkusszal. Így volt ez az imént említett Carmen előadásunk esetében is, ugyanis Frank Wildhorn, a Grammy-díjra is jelölt világhírű zeneszerző Prosper Mérimée közismert történetét és a színpadi cselekményt kiemelte a bikaviadal arénájának környezetéből és áthelyezte a cirkusz világába. Olyan cirkuszművészeket kaptunk Főigazgató úrtól és Csicsely Zoli barátunktól, hogy a közönség külön nyílt színi tapssal honorálja őket minden egyes előadáson - tette hozzá Kiss-B. Atilla.



Fekete Péter kiemelte: "Talán szerénytelenségnek tűnhet, de az együttműködésünket óriások szövetségének hívom. Magyarország két, talán legtradicionálisabb, legnagyobb nézőszámmal bíró, legtöbb előadással megjelenő, legszélesebb közönségréteget megszólító előadóművészeti csúcsintézményéről beszélünk.

Összekapcsol bennünket az a szándék is, hogy – bár megtartjuk a produkciók igényesen szórakoztató jellegét – mégiscsak új művészi formákat és kifejezésmódokat keresünk: úgy az Operettszínház, mint a Fővárosi Nagycirkusz megújítja saját műfaját, és az, hogy ebben még partnerek is lehetünk, világraszóló csapatmunka.

"Ráadásul az operett és a cirkusz is nemzetközi horizontot pásztáz, vagyis mindkét műfaj egyszerre nemzeti és univerzális. Ne feledjük el azt sem, hogy a 21. században élünk, a ma élő nézők igényeit kortárs eszközökkel szükséges kielégítenünk. Mondanom sem kell, hogy tiszteljük a hagyományokat és képviseljük a műfaji sajátosságokat, de meg kell győznünk azt a fiatalt is, aki tegnap még egy multiplex moziban járt. Végül is hasonló módon működünk, mint az orfeum mágusa, vagyis Somossy Károly, aki korának legmodernebb eszközeit használta a mulatójában, nemzetközi utazásai során begyűjtötte az akkori cirkuszművészet legnagyszerűbb újításait és életre hívta a magyar operettet - hangsúlyozta a Budapesti Operettszínház Főigazgatója.