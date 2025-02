A lemeztelenített emberkép – Ilyen volt a Kultúrbrigád végjátéka

Élénken él emlékezetemben azaz eset, amikor az akkor 10 éves öcsém kisebb csetepatéba keveredett az egyik osztálytársával. Az összetűzés okára már nem emlékszem, arra viszont igen, ahogy a családunk a nappalinkban szemközt ült a fiúcska szüleivel. A támadó fél felmenői kezüket tördelve feszengtek a bőrkanapén édesapám tekintélyt parancsoló pillantásának tüzében. A feszült hangulatot még a békülés szándékát jelző házi krémes – amely a kerület legkiválóbb cukrászdájából származott és amelyet pontosan az asztal középre helyeztek el megilletődött vendégeink – illata, de pláne látványa, sem tudta enyhíteni. Súlyos csend után az „agresszor” szülei szabadkozni kezdtek, majd a fiúcska is kifejezte sajnálatát, amit mi, megsértett családként a vacillálás látszatát keltve, a fejünket ingatva, nagy nehezen elfogadtuk.

Hasonló helyzettel szembesültek szereplőink az UP Rendezvénytér színpadán is, bár ez esetben a gyermekek közötti csetepaténak két fog is áldozatául esett. A szülők pontosan úgy érezhették magukat, mint ahogyan mi, csak ők a pite fölött üldögéltek.

Az Öldöklés istene című darabban a felmenők által tanúsított udvarias kimértség csak ideig-óráig tartott és hamarost elszabadultak az indulatok. A két család közötti verbális és nézetbéli, sőt társadalmi különbségek gyors eszkalációt követően véres fronttá varázsolták a béke szigetének látszódó polgári lakást.

A másfél órás kamaradarabban négy ember totális megsemmisülésének lehettünk tanúi, miközben persze, a gyerekek kibékítésének kérdését nem sikerült megoldaniuk.

Kiderült, hogy a szülők sem jobbak gyerekeiknél – talán még rosszabbak is: a sértett édesapja szabadjára engedte a kislánya hörcsögét, az állatnak mindössze egy bűne volt, túlságosan hangos volt az éjszaka. Természetesen az egyéni tragédiák is hamar a felszínre kerültek, azt sejttették, hogy az anyuka valamikor alkoholproblémákkal küzdhetett. Az agresszor szülei sem voltak különbek, az „úri módi” csak a külcsín, belül ugyanolyan romlottak, mint a vele szemben ülők: az apuka munkamániás – állandóan telefonált – nem figyelt sem a feleségére, sem másra, az anyuka pedig egy masszív jéghegy látszatát keltette, hideg volt és merev.