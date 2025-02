Liliom – olvasópróba a Nemzeti Színházban

A rendező ismertette a darab karaktereit a jelmezeken keresztül

A Liliom díszlete óriási életgépezet, amelyben Liliom életterei vannak összegyúrva. Beszélt arról is, hogy az előadás zeneileg hibrid lesz (zenei vezető: Kovács Adrián), élőzenével, bejátszásokkal.

Minden karakternek lesz egy meghatározó zenei motívuma és hangszere

– hangzott el a rendezői koncepcióban.

Molnár Ferenc klasszikusát Fejes Szabolcs, a Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves rendező szakos hallgatója viszi színre

Az előadás szereplői: Bordás Roland, Bubik Réka e.h., Battai Lili Lujza e.h., Berettyán Sándor, Madácsi István, Tóth Auguszta, Nagy Mari, Bognár Bence e.h., Kovács S. József, Rubold Ödön, Tóth László, Séra Dániel e.h., Kerék Benjámin e.h., Schneider Bodza.

