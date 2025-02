Vidnyánszky Attila az Origónak: a MITEM egy szabad fesztivál, amelyből kevés van a világon

Tizennyolc országból, Európából, Ázsiából és Dél-Amerikából is érkeznek előadások az egy hónapon át - április 25. és május 25. között – tartó 12. Madách Nemzetközi Színházi Találkozóra (MITEM) a Nemzeti Színházban. Olyan országot is köszönt a fesztivál, amely még soha nem járt itt: Mongóliából érkezik a Mongol Nemzeti Dráma Színház, és lesz egy világpremier is az idei MITEM-en. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója úgy fogalmazott: soha ennyi külföldi társulatot nem fogadott még a fesztivál, amelyre már most annyi bérletet adtak el, mint még soha. „A MITEM egy szabad fesztivál, ahol a közönség az abszolút világelitet nézheti meg” – mondta az Origónak Vidnyánszky Attila.

A MITEM programját bemutató tájékoztatón Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott: a MITEM egy olyan rangos esemény, amely az elmúlt 12 évben a világ élvonalába került. Aki ellátogat a fesztiválra, olyan különleges szellemi és művészeti műhelyben, rangos találkozón vehet részt, ahol a színházi szakma legjobbjai találkoznak. A fesztivál jelentősége túlmutat a színpadon. Ez egy olyan közösség, ahol párbeszédek folynak, ahol megismerhetjük nemcsak egy-egy nemzet történelmét, hagyományait, gondolkodásmódját, hanem a világ kultúrájába is betekintést nyerhetünk, inspirálódhatunk – mondta a helyettes államtitkár. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója kiemelte: az idei fesztiválon régi és új barátokat köszönthetnek. Először érkezik a Mongol Nemzeti Színház – ez a MITEM egyik legnagyobb vállalkozása, hiszen hatalmas előadással érkeznek, csaknem száz résztvevővel. Fotó: Eöri Szabó Zsolt - Nemzeti Színház Soha ennyi külföldi vendéget nem fogadtunk még a MITEM fennállása óta, mint az idén. Tizennyolc országból érkezik társulat, lényegében ezek az országok lefedik az egész világot. Mexikóból, Kínából, Japánból, Mongóliából és természetesen Európából – többek között Franciaországból, Romániából és Olaszországból – érkeznek a MITEM-re. A legkülönfélébb színházi nyelvek jelennek meg, és adnak helyzetjelentést arról, hogy mi zajlik a világban. A célunk az, hogy a közönség lássa, hol tart a világ színházművészete. Külön öröm számunkra, hogy soha ennyi bérletet még nem vásároltak a nézők, mint az idén – ez azt mutatja, hogy egyre inkább várják a rendezvényt. – mondta Vidnyánszky Attila, aki azt is hozzátette, hogy a legfrissebb adatok szerint tavaly a Nemzeti Színházban több mint 150 ezer néző volt kíváncsi az előadásokra, ez 20 ezerrel több, mint bármikor a Duna-parti Nemzeti Színház történetében. A fesztiválon az előadásokon kívül mesterkurzusok, könyvbemutatók, szakmai eszmecserék gazdagítják az események sorát. „A MITEM messze túlmutat egy színházi rendezvényen. Barátokat kerestünk és barátokra leltünk. A mai világunkban sokszorosan fontos a hidak építése, a kapcsolatok elmélyítése, és ez a fesztivál igazolása annak, hogy a kultúrán keresztül lehetséges közelíteni egymáshoz.” – emelte ki a vezérigazgató.

Azt is hozzátette, hogy a MITEM keretén belül létrehozzák a Nemzetiségi Színházak Szövetségét. Több száz – vagy akár ezer – színházról van szó, amely nemzetiségi kisebbségi sorsban harcol azért, hogy megmaradjon a nyelve, a kultúrája. Megpróbáljuk ezeket a színházakat összegyűjteni, hogy jobban megismerjük egymást – hangsúlyozta Vidnyánszky Attila. Fotó: Eöri Szabó Zsolt - Nemzeti Színház Ez egy olyan fesztivál, ahol szabadon lehet érvelni, vitázni A sajtóesemény után Vidnyánszky Attila interjút adott az Origónak. – Az idei MITEM mottója: Utazás térben és időben. Miért ezt választották?

– Az elmúlt 11 évben általában 12-13 országból fogadtunk előadásokat. Az idén pedig 18 ország produkciói érkeznek – lényegében átöleljük az egész Földet. Ázsia, Európa, Dél-Amerika – olyan országokból érkeznek a társulatok, ahonnan vagy még soha nem jöttek, vagy nagyon ritkán. A Mongol Nemzeti Színház például a MITEM nagy felfedezése. – Tizenkét éve létezik a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó. Mit adott a rendezvény a magyarországi kulturális életnek?

– A MITEM előtt rendszeresen megrendezett, jelentős, nagy színházakat felvonultató nemzetközi fesztiválja nem volt Magyarországnak. Miközben csodálatosan gazdag a színházi életünk. Egészen lenyűgöző, hogy 50-60 kilométerre egymástól az egész országon átívelően társulattal rendelkező kőszínházak működnek. Budapest színházi élete egészen kiemelkedő: míg például Belgrádban vagy Stockholmban négy államilag támogatott kőszínház működik, a magyar fővárosban 19. Ennek ellenére mégsem rendeztek nemzetközi fesztiválokat. A MITEM nagyon komoly hiánypótlás. Az elmúlt években kiérdemeltük, hogy Színházi Olimpiát is rendezhettünk, ahol több mint 70 országból láthattak a magyar nézők előadásokat. Láthatták, mi történik a világban, a közönség az abszolút világelitet nézhette meg. Ki mit csinál, hol tart, milyen megszólalási módok léteznek. A fesztivál másik nagyon fontos küldetése, hogy egy olyan világban, ahol a politika feszültségeket szít, nagyon kevesen vannak, akik a feszültségek feloldásán ügyködnek. Szakadékok tátonganak, és újabbak képződnek. Mi hidakat építünk. Barátokat keresünk mindenhol. Létrehozunk olyan produkciókat, mint például a Rómeó és Júlia a Kassai Színházzal, ahol két nyelven szólalt meg az előadás – erre még nem volt példa. Békében, a legnagyobb egyetértésben. Ez a produkció is igazolta, hogy több dolog köt össze minket, mint ami szétválaszt.

– Minden évben jóval több színház jelentkezik a fesztiválra, mint amennyit fogadni tudnak. Hogyan választják ki a társulatokat?

– Művészi színvonal alapján válogatunk. Ez egy szabad hely, ahol szabadon lehet érvelni, vitatkozni. Nem sok ilyen fesztivál van a világon. Nincsenek előírt témák, nincs meghatározva, hogyan kell megnyilvánulni. Erre sokan rá is csodálkoznak. Valóban, sokkal többen jelentkeznek, sőt, mivel a költségvetésünk még mindig a 2014-es költségvetésünknek felel meg, és közben eltelt 11 év, több külföldi társulat a költségek egy részét magára vállalja, csak azért, hogy itt lehessen. Ez óriási előrelépés. Minden túlzás nélkül mondom: a MITEM felkerült a világ színházi fesztiváljának térképére. Fotó: Eöri Szabó Zsolt - Nemzeti Színház Világpremier az idei MITEM-en Silviu Purcarete világhírű román rendező, aki Anglia, Ausztria, Franciaország, Norvégia, Portugália, Japán, Oroszország különböző színházaiban is rendezett, Magyarországon pedig a Nemzeti Színházban is láthatta már a közönség több előadását. Megkapta a Románia Csillaga érdemrendet, Franciaországban a Művészeti és Irodalmi Rend Lovagi fokozatával tüntették ki. Az idei MITEM-re két előadással érkezik. A Gertrúd című produkciót már másfél éve megrendezte, de a Jónás című előadást – amely egy monológ – még soha nem állította színpadra, a MITEM-en lesz a világpremier. A rendező annyit elmondott, hogy az előadást japánul mutatják be, mert egy japán művésszel állítja színre.

Ismét érkezik Theodórosz Terzopulosz görög rendező a Görög Nemzeti Színház Oreszteia című előadásával. Az antik színház megújításáról ismert rendező látványos és különleges rendezése tavaly elnyerte a görög kritikusok nagydíját. Fotó: Eöri Szabó Zsolt - Nemzeti Színház Belső-Ázsiából érkezik a mongol Nemzeti dráma színház Az Ég fia című történelmi drámája, amelyet 2011-ben mutattak be először, a Hun Birodalom megalakulásának 2220. évfordulójára. Azóta számos díjat kapott. Az előadás rendkívül népszerű a mongol közönség körében, mindig rajongással, ovációval ünneplik. A Moby Dick című előadást Diana Dobreva a szófiai Nemzeti Színházban rendezte meg – az előadás lenyűgöző látványvilággal idézi meg a végzetes tengeri történetet. A rendező egy másik előadást is bemutat: Vér nélkül címmel. A Tel-Aviv-i Gescher Színházból érkezik Rostand remekműve, a Cyrano (A szerelem komédiája). Rendezője a tavaly meghalt litván Rimas Tuminas. Az előadás a szabadságról és a szerelemről, a művészetről és a bolondokról, az álmodozókról és a feltalálókról szól. A Kolozsvári Állami Magyar Színház ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében állítja színpadra a Janovics című produkciót. A Mexikói Nemzeti Színház Az ördögi átváltozás című előadással érkezik. Az Isztambuli Városi Színház pedig az Ararát-hegy legendája című produkciót mutatja be. A menthetetlen című előadásával érkezik a Jugoszláv Dráma Színház, a Milánói Színház pedig a Handzso című produkciót mutatja be. A Lengyelországból érkező társulat Exupéry művét, A kis herceget mutatja be. Érkezik a szardíniai színház is A látogatás című produkcióval. Zhaojun utazása című előadását mutatja be a kínai Xi an Yisu Színház. A Rómeó és Júlia című előadást a Kassai Nemzeti Színház és a budapesti Nemzeti Színház koprodukciójában láthatja a közönség – a produkciót Vidnyánszky Attila rendezte. A Nemzeti Színház az idei MITEM-en bemutatja még a Vér vagyok című előadást, amelyet Jan Fabre állított színpadra.

