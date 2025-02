A Záray-Vámosi házaspár története, akik elől a rettegett Pop Cézár is meghátrált

Záray Márta és Vámosi János kettősének slágerei a Kádár-rendszer évtizedei alatt naponta többször is műsorba kerültek a Magyar Rádió csatornáin. A házaspár balzsamos dalai még az olykor szomorkásabb szövegeik mellett is vittek némi sajátos csillogást a korszak szürkés árnyalatú hétköznapjaiba. Pályafutásuk során azért maguk is megtapasztaltak néhány olyan buktatót, amely annak a közegnek volt a velejárója, amelyben hivatásukat gyakorolták. A két tehetséges táncdalénekes azonban a buktatókon túljutva olyan életet élhetett, amely elsősorban azoknak jutott osztályrészül, akik a rendszer abszurditását soha meg nem kérdőjelezve valamiképpen pillérei voltak a rendszernek. Azonban előadói képességeiknek, s talán a társadalom egy jelentős részét a múlthoz kötő nosztalgiának köszönhetően a rendszerváltást követően sem kellett magukat elveszettnek érezniük.

Vágólapra másolva!

Sztankay Ádám cikkében az alábbi érdekességekről is olvashat: Vámosi János karrierje akkor indult be igazán, amikor a ’40-es évek első számú férfi sanzon- és táncdalbálványa, Lantos Olivér nyugatra disszidált, s ezért az összes felvételét törölték.

Utóbb szakma szerte azt terjesztették, hogy a könnyűzenei szcéna akkori irányítói tudatosan állították rá Vámosi Jánost Lantos Olivér hangszínére és manírjaira, hogy a rendkívül népszerű, magyar Bing Crosbynak nevezett minapi sztár hiányát pótolják.

Záray Márta 1950. május 2-án lépett fel először az EMKE bárjában a Szabó kvartett kíséretében. Záray naivitására rájátszva a minisztereket és a kommunista éra szerencsevadászait is különösebb gond nélkül tartotta távol magától.

Szokása lett – színészi képességeire építve –, hogy két színre lépés között gyufásdobozt húzott maga után zsinegen, s úgy beszélt a dobozhoz, mit egy kutyához: „Fifi, gyere szépen!”.

Záray Márta a 33. születésnapjára egy majmot kapott a férjétől, Mukinak nevezték el.

A művészházaspár először az 1977-es Záray-Vámosi című albumon szerepelt közösen, ezen hallható a Homokóra című dal, az egyik legnagyobb slágerük.

Kultúrmisszió 1967-ben a Tatabányai Cement- és Mészmű Schäffer asztalos brigádja több éves szorgalmas munkájának gyümölcseként másodszor nyerte el a „szocialista üzemrész címet.” A kitüntetés kapcsán a brigádról riportot készítő Dolgozók Lapja arról is beszámolt, hogy a díjazott közösség egyik patrónusa egy ismert művészházaspár. A patrónusok képét a „puritán” művezetői iroda falára függesztették ki. A hátoldalán a következő sorokat olvashatta, aki leakasztotta a falról: Végtelenül köszönjük azt, hogy bennünket tiszteletbeli brigádtaggá választottak. Mélyen megható és kedves volt ez a találkozás. Szeretnénk és boldogok lennénk, ha a brigádszerződésben vállalt kulturális feladatok teljesítéséhez kultúrmissziónkkal hozzájárulhatnánk. Záray Márta és Vámosi János... Az újságcikk arról is beszámolt: Záray Márta a kőbányai asszonyok V-ös kötélpálya, ötszörös szocialista közösségének tiszteletbeli tagja. Akkoriban ez is komoly megtiszteltetés volt, jelentsen bármit is a V-ös kötélpálya.

Orsó utca 13., a Záray Márta - Vámosi János énekes házaspár otthonukban

Fotó: Fortepan/Hunyady József Huncutságok

Záray Márta 1926. augusztus 28-án született tatabányai bányászcsaládban. Születése idején édesapja, Záray Géza a 11-es aknánál dolgozott, később a vállalat főaknásza lett. Leánya, akinek két bátyja volt, az aknajáratokban is jókedvvel hancúrozott, ahogy élvezettel lendítette magát a víz felé is a bányákat övező erdős, mezős vidék egy tóparti szegletében azon a trapézon, amelyet a csillék leszakadt kötélzetéből készítettek. Az eleven, huncut kislányt kedvelték a helybeliek. A tatabányai Konzum Áruház vezetője például szívesen fordított hátat, amikor Márta és kis barátnői cukrot csentek az édességes pultról. Elemi iskolájának tanítónője, Irénke néni is szerette, még úgy is, hogy a kislány többet járt az iskola mellé, mint az intézmény osztálytermébe. Amikor azonban tanult, akkor jól tanult – erről gondoskodott idősebb bátyja Géza is, aki azt akarta, hogy kishúga egyszer majd sokra vigye. Gyermekeik előbbre jutását szüleik is szívükön viselték. Édesanyjuk, Várady Rozália fontosnak tartotta, hogy leányuk a zongorajátékban is előre jusson, ahogy a német nyelv ugyancsak része volt gyermekeik oktatásának. Énekelni pedig az egész család szeretett. A szülők állandó fellépői voltak a bányászünnepségeknek. Márta is egy ilyen rendezvényen fakadt dalra először közönség előtt, még hatéves korában. Sikere volt, ezért később a bányásztelepi házak előtt meg-megállva zendített rá, s büszkén rakta köténye bugyrába a kezébe nyomott aprópénzt. Édesanyjuk szigorúbb volt az édesapjuknál. Egy alkalommal, amikor kiderült, hogy Márta megint elvétette az utat az iskola felé, fogta és levette a láncot a kutyájukról Néróról, s amikor Márta hazaért, akkor a leánya nyakába akasztotta. A kikötött leányt csúfolták rendesen az arra járó társai. Néró azonban rosszul tűrte kisgazdája helyzetét, s vicsorogva, ugatva jelezte a leány anyjának: nincs ez így jól. Várady Rozália ezért levette a láncot gyermeke nyakáról, lefürdette egy kis teknőben, miközben anya és leánya könnyezve ölelték, csókolták egymást.

Záray Márta pedig azontúl felhagyott a csavargással. Nyugati pályaudvar, a Szovjetunióba utazó negyventagú esztrádegyüttes szereplői közül az ablakban a Záray Márta és Vámosi János énekes házaspár. A virágcsokrot Majláth Jenő zeneszerző, énekes nyújtja át

Fotó: Fortepan/Bauer Sándor A velencei tükör Vámosi János 1925. augusztus 2-án született Bicskén, Wéber vezetéknéven. Édesanyja Babusa Mária volt, édesapja id. Wéber János üvegcsiszoló mester. A Wéberből a háborút követően, a kitelepítések idején lett saját akaratukból Vámosi – mert biztos, ami biztos. A család eleinte nehezen élt meg. A kiszámíthatóbb jövedelem reményében költöztek Budapestre kisfiuk páréves korában. A fővárosban a művészi képességű üvegcsiszoló munkái igen kapósak lettek, még a kormányzó Horthy Miklós is rendelt tőle egy velencei tükröt. A jobb módba került mesterember abban is örömét lelte, hogy látta: cseperedő gyermeke szorgosan, nagy figyelemmel igyekszik elsajátítani édesapja mesterségét. Mindemellett Jánoskának a muzsika iránt ugyancsak erős vonzalma volt. Énekhangja még messze volt a tökéletestől, de a szüleinek nem volt ellenére, hogy zeneiskolában fejlessze a képességeit. Lelkesedése azután sem hagyott alább, hogy csaknem elvitte egy szövődményekkel járó középfülgyulladás, majd miután felgyógyult, a jobb fülére megsüketült. Ifj. Wéber – idővel Vámosi – János végül gépipari technikumban szerzett érettségit szerszámszerkesztő technikusként 1943-ban. Addigra az üvegműves hivatást is kitanulta. Akkoriban a család már egy rákosszentmihályi családi házban lakott, amelyen azonban még a háborút követő években is volt némi tartozás. Már csak ezért is nagy volt a rémület, amikor egy napon az új hatalom egyenruhásai kopogtattak a család otthonában. Akkor már Vámosi lett a Wéberből, de nem is a sváb felmenőkkel volt a baj, hanem a Horthy számára készített velencei tükröt rótták fel a családfő vétkéül. Id. Vámosi János Kistarcsán töltötte a fogságot, miközben fia – hogy fenntartsa a házat, segítse édesanyját – a GANZ-MÁVAG-ban vállalt annyi műszakot, amennyit csak bírt. Édesapját idővel szabadon engedték, fogságban szerzett betegségei közül vitte el az egyik néhány évvel később.

Margit körút (Mártírok útja) 58. IV. em., a Záray Márta - Vámosi János énekes házaspár otthonukban

Fotó: Fortepan/Bauer Sándor Traumák és sakkpartik Záray Márta tizennégy éves volt, amikor édesanyját méhrákkal diagnosztizálták. Megműtötték, de a következő két évben alig kelhetett ki az ágyból. Aztán ismét kórházba került. A már polgári iskolás leánya ideje nagy részét mellette töltötte. Édesanyjával gyakorolta azokat a dalokat, jeleneteket, amelyeket a polgári iskola önképzőköri rendezvényein előadott. Várady Rozália 1940. május 2-án meghalt. Gyermekei édesapja hamarosan újranősült. Márta sosem tudta elfogadni a „mostoháját”. A kamaszlánynak idősebb bátyja, Géza igyekezett megadni azt a szeretet és törődést, amelyet anyjuk már nem adhatott meg. (Záray Márta életrajzában ifjabb bátyáról, Oszkárról annyit árult el: felnőve alkoholista lett és távol kerültek egymástól.) Gézát 1943-ban behívták katonának. Az első időszakban húga rendszeresen meglátogatta a seregben, s bizseregve csodálkozott rá, hogy testvére egyik katona társa az akkor már ismert színművész, Gábor Miklós. 1945 őszén a húszéves Záray Márta csaknem beleroppant, amikor megtudta: bátyja orosz fogságba esett, s a fogolytáborban egy baleset következtében életét vesztette. A leány ekkoriban már az Országos Színészképző egyesület növendéke volt. Az extravagáns, művészi vonzódású Márta „nemszeretem” mostohaanyjának egyik színházi ismerősének javaslatára jelentkezett a képzésre, s lett osztályvezetőjének, Pethes Sándornak egyik kedvenc növendéke. (A mostoha segítsége talán nagyvonalú volt, de az is lehet, hogy számító – utóbbi esetben mielőbb szabadulni akart férje gyermekétől. Ugyanis arra is volt példa, hogy Márta megverte mostohaanyját, amikor az le akart akasztani egy régi, Márta édesanyját is ábrázoló képet a falról. Márta színi tanulmányai idején fővárosba költözött mostohaanyja édesanyjához, akit ugyancsak nem szívlelt.) Záray Márta bátyja elvesztésének traumája ellenére, a családi feszültségek mellett is sikeresen vizsgázott a színészképző Budai György Kék postakocsi című darabjának főszerepében, Grätchenként. A győri színház ajánlott számára szerződést.

A leány azonban inkább visszaköltözött a tatabányai családi otthonba. Színészdiplomával a zsebében városi rendezvényeken vállalt fellépéseket filléres gázsiért. Megélhetését édesapja biztosította. Szabadidejében sakkozni tanult egyik ismerőse férjétől, Bernáth Jánostól a tatabányai munkás kaszinók sakk-köreinek vezetőjétől. A későn elsajátított szellemi sportágban mutatott képességei alapján az országos női bajnokságokon is elindult, valamint a tizenhatos válogatott keretbe is bekerült. A versenyeken általában utolsó lett, de utóbb gyakran mondta: a sakkban megizmosodott logikai készsége az élet számos területén a segítségére volt. Orsó utca 13., a Záray Márta - Vámosi János énekes házaspár otthonukban

Fotó: Fortepan/Hunyady József A második magyar Bing Crosby Vámosi János polgári iskolásként szaxofonozni tanult, s fúvósként a GANZ-MÁVAG szerszámszerkesztőjeként is fel-fellépet egy alkalmi bandával különböző rendezvényeken. Énekesként a vállalat egyik nótaestjén mutatkozott be, amikor a GANZ-MÁVAG hivatalos nótaénekese megbetegedett, s valakinek be kellett ugrania a helyére egy ünnepi műsorban. Ezt követően került be a Ganz-MÁVAG szakszervezete által létrehozott munkahelyi zeneiskolába, ahol egyebek között szolfézst, zeneelméletet, összhangzattant tanítottak. A képzésen más szerzők művei mellett Schubert, Schumann dalokat énekelt s három év alatt „helyretették” a hangját. Vámosi János szerszámszerkesztőként végzett zeneiskolai tanulmányai kapcsán ismerte meg a zeneszerző Tamási Zdenkót, aki zenei szerkesztőből az ötvenes évek elején lett a Magyar Rádió Zenei osztályának vezetője, majd a Könnyűzenei Osztály lektora, valamint a sanzonbizottság elnöke. Tamási Zdenkó azonban már 1949-ben fellépési lehetőséget biztosított a GANZ-MÁVAG ifjú munkásának. Zárai János március 19-én énekelt először egyenes adásban 70 filléres gázsiért. Énekesi karrierje két évvel később indult el, amikor a ’40-es évek első számú férfi sanzon- és táncdalbálványa Lantos Olivér nyugatra disszidált, s ezért az összes felvételét törölték. Utóbb szakma szerte azt terjesztették, hogy a könnyűzenei szcéna akkori irányítói tudatosan állították rá Vámosi Jánost Lantos Olivér hangszínére és manírjaira, hogy a rendkívül népszerű, magyar Bing Crosbynak nevezett minapi sztár hiányát pótolják. Mindemellett Vámosi János stílusának kialakulásában az is közrejátszhatott, hogy a GANZ-MÁVAG szakszervezeti központjának székhelye – benne a zeneiskolával – a Gorkij fasorban volt, szemben az EMKE szállóhoz tartozó Moszkva étteremmel.

A köznyelveben csak Moszkva kertnek nevezett táncos szórakozó hely zenei kínálata a korszak divatos nyugati táncdalaival hamar felkeltette az érdeklődését. Lantos Olivér távozása után maga is állandó fellépője lett a Moszkva kertnek, illetve a nyári hónapokat követően az EMKE szálló bárjának.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!