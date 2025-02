Ha írónő lenne, pont így élne ő is

Most ünnepelte 70 éves születésnapját a Halhatatlanok Társaságának örökös tagja, Zsurzs Kati, aki egy hosszabb csendes időszak után már évek óta pályafutása csúcsán van.

A Véletlenül írtam egy könyvet című filmben Zsurzs Kati a szomszédban lakó kicsit bohókás írónőt, Lídiát játssza

A filmben használt szobában ő is szívesen lakna

Zsurzs Kati filmben játszott szerepéről szólva a Svenk stábjának kiemelte, hogy nagyon fontos a kislány életében az általa játszott bohém, játékos írónő alakja, mert a karaktere jól ráérez arra, mi mindenről kell beszélgetni ezzel a kislánnyal. Így aztán ő vezeti végig Ninát azon az úton, hogy íróvá váljék.

Imádtam a szerepet az első perctől kezdve

– mondta Zsurzs Kati, majd azt is hozzátette, hogy maga a karakter felépítése is nagyon szépen alakult a ruhapróbától a díszletekig. Például a filmbeli szobájáról is azt gondolta, hogy ő abban amúgy is „el tudna lakni”.

A film forgatásának elkezdése előtt Lakos Nóra rendezőnő megmutatta a színészeinek a helyszíneket. "Teljesen elájultam, hogy milyen fantasztikusak a berendezések, a tárgyak, a rengeteg könyv. Egy olyan külön világot teremtettek, ami nekem hatalmas segítség volt" – állapította meg a színésznő.

Ilyen a sors: holland könyvet adaptáltak, s a lánya is Hollandiában él

Az interjúból azt is megtudhatjuk, hogy Zsurzs Kati már csak azért is erősen kötődött a holland könyv alapján készülő filmadaptációhoz, mert a lánya jelenleg épp Hollandiában él, ezért szinte sorsszerűnek érezte, hogy ebben a munkában részt kell vennie.

Zsurzs Kati azt is elmondta: a Véletlenül írtam egy könyvet olyan film, amit a szülők és a gyerekek is meg tudnak együtt nézni. A történet tanulságos egy kamasznak is, hiszen arra figyelmeztet: senki ne menjen bele kényszerből olyan helyzetekbe, amelyekbe nem kell. A szülőknek pedig arra hívja fel a figyelmét ezt a film, hogy hogyan figyeljenek oda jobban a serdülő gyermekeikre.

Véletlenül írtam egy könyvet (Demeter Villő)

Az, hogy a Véletlenül írtam egy könyvet tényleg generációkon átívelő alkotás, abból is jól látszik, hogy eddig már csaknem 100 ezer nézője volt a mozikban. Lakos Nóra alkotása a nagyjátékfilm különdíját is elnyerte az idei Magyar Filmszemlén.