Hullával folytatott szexorgiát a miniszter és az ellenzék titkárnője

Ez a hely nem a Nemzeti Múzeum olvasóterme

Egy letisztult, elegáns szobába lépett be az öltönyös Tekintélyes úr, nyomában a vadul csacsogó szállodaigazgatóval. Miután Tekintélyessége alaposan körbetekintett a lakosztályon, s górcső alá vette az új szőnyeget, a festményeket és az ülőalkalmatosságokat elégedetten bólogatni kezdett.

A szóban forgó szobát a felújítása óta nem lakta senki és most, a Tekintélyes úr abban a kivételes helyzetben találta magát, hogy a lakot ő maga avathatta fel, természetesen hölgytársaságban. A szállodaigazgatóval folytatott udvarias csevejt követően ugyanis egy igen csinos fiatal nő libbent be az uraságoknak tervezett lakosztályba vadító parfümcsíkot húzva maga után. Ami ebben a pillanatban mindenki számára holtbiztos volt, hogy hölgy nem az úr felesége és nem az ország jövőjét akarták megvitatni.

Nincs mit tagadni, se titkolni: Richard Willey (Görög László), a brit kormány nagy befolyású minisztere épp pajzán huncutságokra készült az ellenzék titkárnőjével, a szintén házas Jane Worthingtonnal (Gubás Gabi).

A házasság intézménye és az ezzel járó hűségeskü nem szabhatott gátat a pár szenvedélyes pásztorórájának, az ablakban felfedezett ballonkabátos hulla viszont igen.

Fotó: Kállai-Tóth Anett

A fellángoló szenvedélyt a döbbenet, a döbbenetet az ijedtség, az ijedséget a találékonyság váltotta fel. Az ellenzéki tempó helyébe, mely a hatósági intézkedést preferálta volna, a kormánypárti mesedélután lépett: minden kimagyarázható, csak ki kell találni hozzá a megfelelő történetet. És Richard Willey nagy mesemondó volt. Igaz, a felelősségvállalás távol állt tőle és a kezét sem mocskolta be, így a piszkos munkát titkára, a galamblelkű, de néha kicsit túlságosan is ideges George Pidgen (Vida Péter) végezhette el. Nagy felelősség volt ezen a kis emberen, hiszen nemcsak a miniszter jó híre, házassága és karrierje forgott kockán, hanem a kormány, a miniszterelnök és az ország sorsa is.

Mit kíván az államérdek?

Ray Cooney művét, a miniszter balul elsült légyottjának történetét, több ízben feldolgozta már a hazai művész kör. A miniszter félrelép címet hallva sokaknak – éppen ezért – az 1997-es Andy Vajna-féle film ugorhat be elsőként, melynek rendezői és címszereplői Kern András és Koltai Róbert voltak.

A Thália Színházban bemutatott darab, amelyet Tasnádi Csaba rendezett, nem tágítja ki a cselekmény perspektíváját, úgy ahogyan azt anno a film tette – a színházi körülmények ugyanis nem alkalmasak arra, hogy több helyszínt is megmutathassanak.

De miért is kéne? Minden fontos esemény, amely lendít a cselekményen a miniszter lakosztályában zajlik.