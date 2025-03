Az Aranycsapat tagjai csak a pályán lehettek szabadok

– Térjünk vissza a futballra: beszélt a Rákosi-korszak erőszakos megfélemlítéséről. Ez folytatódott a Kádár-rendszerben is?

– Persze. A módszerek változtak - jórészt ötvenhatnak, a magyarok szabadságvágyának, bátorságának köszönhetően. A Rákosi-diktatúrára a primitív, buta propaganda és a nyílt, felvállalt erőszak volt a jellemző. Fogták és elvették az egyesületek neveit, színeit, identitását. Az MTK-ból például egy időre az ÁVH csapata lett. Hiába jelezte több politikus, hogy ez nem a legjobb ötlet – hiszen az erőszakszervezet felső vezetésében, illetve a diktatúra irányítói között is magas volt a zsidó származású magyarok aránya, az MTK pedig hagyományosan zsidó gyökerű klub volt, így ez igen áthallásos, kontraproduktív lépésnek tűnt akkoriban –, Rákosiék már régen egy párhuzamos valóságban éltek, nem érdekelte őket semmi sem. Péter Gáborék megkapták az MTK-t. A Ferencváros sem járt jobban, sőt. Szétkapkodták a világklasszis csatársort, és mehettek más klubokba. Czibor és Kocsis végül az én kedvenc csapatomba, a Honvédbe, ami önmagában is erős lehetett volna Bozsikkal és Puskással. Így meg lett belőle egy szupercsapat, több olyan világklasszissal, aki nem is akart ott futballozni. Ötvenhat után aztán a Honvédot ejtette a hatalom hosszabb időkre, nem mellékesen azért, mert Kádár János személyesen is utálta az akkor már régen megbukott Farkas Mihályt. A Fradi rákosista szétverése még nyílt, látható lépés, üzenet volt. A Kádár-rendszerben már kevésbé volt jellemző a nyílt erőszak (volt az is), inkább a megfigyelés, a bomlasztás, az egymásnak ugrasztás, a lejáratás volt a jellemző. A nagyobb klubokra természetesen nagyon odafigyeltek. A Fradi volt azért az „állatorvosi ló”.

– Miért?

– Minden nagyobb csapattól féltek, de a Ferencváros hagyományosan a legnépszerűbb magyar klub, ráadásul jobboldalinak számított, német gyökerekkel. Egy Vasastól nyilván kevésbé tartottak, mégiscsak Kádár János kedvencéről volt szó. De mindenhová ügynököket építettek be, mindenki tudta, hogy besúgók vannak közöttük, de azt sokszor nem, hogy pontosan kicsoda. Félelmetes volt: egymást is gyanúsították. Persze csak óvatosan. De képzeljük el, hogy milyen lehetett egy olyan csapatban játszani, egy olyan közösségben alkotni, beszélgetni, ahol ezen kellett gondolkodni. És ez már Rákosi idején is így volt. Ezért is jutottam arra a következtetésre, hogy ezek a játékosok csak a pályán lehettek szabadok, ahol tényleg csak futballozhattak, és mindenkinek megmutatkozott a valódi tudása, értéke.