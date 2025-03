Benedek Tibor története, aki a kabaréközönséget kacagtatva tartott tragikus végzete felé

Annyi biztos, hogy a múlt század egyik legnagyobb kabarészínészének irodai korszaka olyan tragikomikus szakasz volt a pályafutásában, ami méltán ihlethetett volna egy jótollú kabarészerzőt egy nevettető szkeccs megalkotására az élet kiszámíthatatlanságának tárgykörében.

Budapest, 1951. augusztus 28. - Benedek Tibor, Turay Ida és Rosty Magda (b-j) színészek a Ki vagytok értékelve című sokszerzős kabaré egyik jelenetét próbálják a színházi szezon első bemutatójára készülve a Vidám Színpadon

Fotó: MTI/Várkonyi László

A bécsi rokon

Benedek Tibor 1911. szeptember 16-án született Miskolcon.

Felmenőit és ifjúságát illetően a szűkszavú életrajzok annyit mondnak el: édesapja kereskedelmi utazó ügynök volt, aki fiát is erre a pályára szánta, ezért íratta be a Kertész utcai Kereskedelmi Iskolába, ahol Tibor 1929-ben sikeres érettségi vizsgát tett. Benedek Tibor habitusa és intellektusa, személyiségének kialakulása kapcsán azonban egyebeket is illik elbeszélni.

Az eredetileg Benedikt vezetéknévvel született Tibor édesapja unokaöccse volt Moritz Benediktnek, a bécsi Neue Freie Presse című lap világhírű alapítójának és főszerkesztőjének.

Moritz Benedikt, a század elején az Osztrák-Magyar Monarchiában a liberalizmus egyik fő szószólója volt, éppen úgy magyar származású, mint egyik híres munkatársa, a Zentán született Herzl Tivadar – zsidó származású osztrák-magyar író, politikus, a zsidó állam megálmodója, a cionista politika atyja, a Cionista Világszervezet megalapítója – amúgy az író Heltai Jenő nagybátyja.

Moritz Benedikt a húszas évek elején meghívta Bécsbe unokaöccsét és annak Tibor fiát, s így a fiú is megismerkedett mások mellett a Benedikt által támogatott Kunfi Zsigmonddal is.

Kunfi Zsigmond politikus volt, irodalomtörténész, lapszerkesztő, újságíró, fordító, a kommün alatt közoktatási népbiztos. Aki 1919 júniusában lemondott és követelte a diktatúra felszámolását. A kommün bukása után emigrált Ausztriába, ahol idővel az Arbeiter Zeitungnak lett főmunkatársa.

Benedek Tibor már a harmincas években megszerezte és elolvasta Kunfi valamennyi művét, s a színész életútjának néhány merészebb elemzője szerint nemcsak gondolatai,

de sorsának beteljesülése is hatással lehetett rá.

Kunfi ugyanis önkezével vetett véget az életének 1929-ben, veronállal mérgezve meg magát.