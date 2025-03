Megsemmisítő véleménye van Magyar Péterről a világhírű, nagy magyar operaénekesnőnek

Megható őszinteségű interjút adott a Századvég Youtube-csatornáján, a Kontextuson a Négyszemközt című műsorában a Corvin-lánccal, Szent István-renddel és Kossuth-díjjal kitüntetett, a New York Times által többszörösen az év énekesnőjének választott Marton Éva. A világhírű opera-énekesnő elképesztő karrierjének részletein kívül beszélt arról is, miért kellett külföldre mennie a kommunista diktatúra idején, miért volt fontos neki mindig is magyarsága, mit gondol a családról, hitről, mi idegesíti mai világunkban, vagy hogy látja mindennapjainkat.

A beszélgetés legfontosabb részei alább érhetők el: 00:00:10 – Világkép, értékrend, család

00:08:09 – Kulturális hanyatlás

00:18:16 – 1956, gyermekkor, tanulmányok

00:37:10 – Idegesítő aktuálpolitika a rendezésben, a színpadon

00:40:13 – Háború

00:44:23 – Megsemmisítő vélemény Magyar Péterről

00:47:39 – Kommunista diktatúra

01:08:57 – Hova tűntek a világsztárok?

01:16:52 – A nemzet jövője

01:23:08 – Világkarrier, tanítás

01:41:53 – Hazaszeretet, büszkeség

01:44:19 – Jelen, tervek A teljes videó itt érhető el:

