"Határtalan boldogság, ami átjárja ilyenkor az embert" – kiosztották a Kossuth-díjakat

Megpróbáltam minden pillanatot mámorosan átélni, akármit is csináltam. Voltam például halász az atlanti óceánon, de mindig verset írtam. Három éves korom óta verset írok. Annál nagyobb örömöm nekem nem volt és nem is lesz, mint amikor a szomszéd néni leszólt, hogy Petike, de szép verset írtál. Most ugyanezt artikulálva megkaptam. Ennek nem lehet nem örülni!