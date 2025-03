Nagy Koppány Zsolt: Nem tehetünk engedményeket

– Mi az, ami olyan nehéz az életben? Ezt azért kérdezem, mert már az első köteted címe is erről szól: Arról, hogy milyen nehéz.

– Világéletemben szorongtam és aggályoskodtam valamiért, elég biztos út ez a boldogtalanság felé, de az irodalmi hozama nem lebecsülendő, akkor pedig már megéri. Zavar a kopaszságom, a derékfájásom, a veseköveim, a magasságom, de igyekszem ezekről vicces szövegeket írni.

– Szerencsés vagy, mert kiírhatod magadból.

– Igen, a Jozefát úrban például épp egy magamfajta magasságú szerző szerepel – alighanem én vagyok az –, aki elveri a port a kétméteres, de mamlasz és élhetetlen Jozefát úron a történet segítségével: az én köpönyegemből bújt ki ez a tohonya balfék, én vagyok a gazdája, ura és teremtője… egyszóval alaposan bosszút állok rajta dőre és meggondolatlan magasságáért.

– Jozefát úr is regényt ír.

– A könyv második felében igen, az első felében viszont csak esetlenül téblábol.

– Ellentétben veled, aki már 8 évesen verset publikáltál. Mi az ars poeticád?

– Nem tudom, ez ars poetica-e, de mindig fontosnak tartottam, hogy ne hátráljak meg, és ne tegyek engedményeket, még akkor se, ha az irodalmi konstelláció esetleg éppen nem kedvező; a megírnivalót mindettől és mindentől függetlenül meg kell írni, a szövegeknek meg kell születniük, és rá kell bízni az olvasókra, vagy inkább saját magukra, hogy érvényesüljenek. Amikor ez maradéktalanul sikerül, megnyugodhat a lélek.

Nagy Koppány Zsolt fotó: Talán Csaba

– A közönség és a szakma szerint is a Jozefát úr, avagy a regénykedés a legjobb könyved.

– Hozzám is közel áll, de közben mindig azt érzem a legjobbnak, amelyik éppen kéziratban van, és amelyiken lehet még változtatni. Hiszek abban, hogy minden új könyvvel egy kicsit magasabb szintre lép az egyszeri szerző.

– Gondolat kisasszonnyal dolgozott Jozefát úr a regényben, s a kapcsolatuk több mint pikáns volt.

– Az alkotás extázisa hasonlít a szexualitás extázisához: az írás hevében megszületett művekre ugyanúgy rácsodálkozik az ember, mint a szenvedéllyel teli időszakokra később, amikor éppen hétköznapi élethelyzetben kornyadozik.

– Kidolgozottak a szövegeid.

– Fontos, hogy minden mondat a végletekig tökéletesre legyen csiszolva, ez a célom szerkesztőként is. Olykor persze érdemes helyet hagyni az esetlegességnek, mert a nagyon lecsiszolt mondatok tömege fáraszthatja a befogadót. Több könyvemben is szerepel ezért afféle előszó, melyben arra intem az olvasót, hogy egyszerre két-három szövegnél többet semmiképp se olvasson, nehogy megártson.

– Miből fakad ez az udvariasság?

– Személyiség, sőt jellemhiba kérdése: néha túl alázatos vagyok. Mindig amiatt szorongok, nehogy kényelmetlenséget okozzak, igyekszem úgy igazítani a dolgaimat, hogy – akár az én kényelmetlenségem árán is – másnak komfortos legyen a velem vagy a műveimmel töltött idő. Ezekben az előszókban elébe megyek hát az olvasónak, előrágom neki, miként érje el, hogy a legkevésbé fáradjon el, vagy unatkozzon.

– Nagyon tudatos vagy.

– Magam konstruálom a könyveimet, helyezem egymás után a szövegeket, találom ki, mikor, minek és mivel együtt kell és érdemes megjelennie. Tudom, milyen értéket képvisel, amit eddig írtam, és azt is, mi van még bennem, hány patron vár elsütésre, így azzal is tisztában vagyok, hogy ha nem leszek beteg, nem üt el az autó, mi születik még a következő években. Úgy tervezem, hogy kerek, egész életművet hagyok majd hátra, és ebből a szempontból annak, hogy milyen a jelenlegi írói státuszom, megbecsültségem, elismertségem, nincs az írásra kiható jelentősége.

– Mondod ezt József Attila- és friss Magyarország Babérkoszorúja díjas szerzőként.

– A díj csodálatos dolog, kevés örömhöz fogható a díjazottság érzése, a szakmai elismerés, az előrehaladás; de azt hiszem, azt a programot, amire én teremtettem, hogy ilyen nagy szavakat használjak, minden körülmények között megvalósítanám. Ha megnyerném a lottót, vagy elszegényednék, a hátralevő könyveket akkor is megírnám, mert az élet tényeitől függetlenül ennek a legszentebb programnak le kell futnia. Mikor a könyv kinn van (függetlenül példányszámtól, kritikáktól, éppen aktuális olvasószámtól), megnyugszom, hogy immár éli a saját életét, kipipálhatom, jöhet – és jöjjön! – a következő. Nincs engedmény, nincs megalkuvás; mondhatnám, hogy koncentrált fittyet hányás van két nagy alázatoskodás között.

– Írsz verseket is.

– Epikus verseket, sajnos, melyeknek kevés közük van a szent költészethez, amin akár még sírni is lehet. Áprily Lajos Az irisórai szarvas című versét soha nem tudom meghatódás nélkül végigolvasni, vagyis mivel megtanultam kívülről, végigmondani. Mágikus hatása van, ha éppen fáj valahol, vagy rossz napom van, fejben elszavalom, és meggyógyít. Ugyanez a helyzet Faludy Villon-átköltéseivel; kimegy tőlük az erő a lábamból. Hát ehhez nem mérhető semmiféle próza, ez bizony maga a nettó varázslat. Egyébként legfeljebb tíz költő van, akik ilyen hatással vannak rám: Áprily Lajos, Oravecz Imre, Faludy György, Orbán János Dénes, Térey János, Farkas Árpád, Kányádi Sándor. És persze sok költőtől egy-egy vagy több kedvenc versem – ezekből áll össze a tízig fennmaradó három másik komplex irodalmi személyiség.

– 8 évesen is jelent meg versed.

– Igen, a Brassói Lapokban; előtte anyunak diktáltam le, mert én még lassan kanyarítottam a betűt. Nagy öröm volt, de valahol természetesnek is tűnt: megírtam – megjelent. Az imént emlegetett programot kellett már akkor is megvalósítani, gondolom. Az jó, ha van életprogramja az embernek; sokakat ismerek, akiknek nincs, csak úgy lógnak bele a létbe, egyik nap telik a másik után… el nem tudom képzelni, hogyan vetnek majd számot az életükkel, mikor eljön az idő.

– Több helyütt olvasni tőled, hogy megírod a környezetedet, a családodat.

– Mindenki megírja, hiszen azt ismeri leginkább – én talán kicsit konkrétabb vagyok. Van is bajom belőle, de akkor sincs engedmény, magyarázom a sértett embereknek, hogy nem is őket írtam meg, és nem is én: ez csupán a narrátor, aki nem azonos velem, miközben hát persze, hogy azonos. Jól elbeszélgetünk ezekről a mágikus dolgokról, bár a végén többnyire kikapok.

– Ide tartozik, hogy a varázslat kezd eltűnni a modern ember életéből.

– Pedig együtt létezett az emberiséggel, a művészet biztosította minden korban. Az ünnep és a művészet a legsötétebb időkben is úgy helyezkedett el a hétköznapi életben, hogy minden rendű és rangú ember részesülhessen a rögvalóság fölötti metafizikából. És még ha nem is értették, mi történik velük éppen, ott volt az életükben a szentség. Mostanában kicsit mintha bomlana ez az egység, mintha folyna el a szentség és a művészet a mindennapokból – de persze az is lehet, hogy éppen átalakul, csak annyira közel vagyunk hozzá, hogy nem tudjuk teljes egészében és nagyságában belátni.

– Ha már itt tartunk, a mesterséges intelligencia képes lesz jó regényt írni valaha is?

– Minden szerzőnek van felismerhető és azonosítható egyéni hangja, miközben eddig akárhány mesterséges intelligencia által létrehozott szöveget olvastam, mind tele volt stílustöréssel… nem is stílustöréssel; inkább zümmögő, ugyanabban a regiszterben mozgó, felismerhetően és nyomasztóan azonos, de szétszálazhatatlan hangon szólalt meg minden egyes mondat. Egyelőre tehát nincs baj; amikor azonban megjelenik az első olyan szöveg, amelyet a mesterséges intelligencia hozott létre, de van saját stílusa, hangja, humora, na, ott fel kell kötni a gatyát. Persze ezt nálam sokkal szellemesebben megírta Stanisław Lem a Kiberiáda című könyvgyönyörűségének Elektrubadúrról, a versírógépről szóló meséjében.

– Az angoltanár evangéliumában írod, hogy a totális reménytelenség közepette olyan rítusok mentén éled a mindennapjaidat, amitől minden józan ember megőrülne. Mit jelent ez?

– Ezek listák, számolgatások, statisztikák – mindenről, tehát akár arról is, mennyi vizet iszom naponta (bár ez egy veseköves embernél alap). Mindez őrjítő lehet mások számára, és nekem is gyakran Csáth Géza naplói jutnak róla eszembe, ami némi szorongással tölt el. Mégis, a statisztika egyénre alkalmazva csodálatos dolog, életformáló hatása is lehet. És nem ártok vele senkinek, sőt – ha erre vonatkozott a kérdés – boldog és elégedett vagyok a segítségükkel. Annál is inkább, mivel munkahelyemen, az Előretolt Helyőrség Íróakadémián is azzal foglalkozom, amivel a szabadidőmben: szövegekkel, irodalommal, szerkesztéssel, matatással és sertepertéléssel az alkotás szentsége körül. Azért ezt nem sokan mondhatják el magukról.

– Ez a derű átsüt az írásaidon is. Bár komoly témákról szólnak a regényeid, novelláid, szellemes és sokszor humoros formába öntöd, vagyis igencsak szórakoztató a stílusod.

– Az életben talán kevésbé, de a szövegekben – remélem – tényleg ott van a játék, a szellemesség, a humor. Ez talán a székely néplélek és a magyar irodalmi humor – képviselőit Tamási Árontól Efrájim Kishonig, Mikszáth Kálmántól Rejtő Jenőig, Tersánszky Józsi Jenőtől Karinthy Frigyesig lankadatlanul és lelkesen olvasom – ötvözete és eredménye lehet, melyet remélhetőleg a mesterséges intelligencia sem tud egyelőre lemásolni… már ha nem oktalan vakmerőség ilyet állítani.

Az interjút Csejk Miklós készítette