Oláh Vilmos: Küldetésemnek érzem, hogy terjesszem azt a tudást, amit a nagy eleinktől kaptam

A közös munka problémamentes volt az első próbától kezdve az előadásig. Pedig Bartókot játszani egy másik országban igazi kihívást jelent.

Tavaly nagyon keveset volt itthon, talán az év negyedét, vagy még annál is kevesebbet. Mik a tervei erre az évre?

O. V.: Az idei évem is tartalmas és mozgalmas lesz, megint sok-sok utazással. Idén bekapcsolódtam a Euskadiko zenekar munkájába, ahol szólistaként és koncertmesterként veszek részt a produkcióban. Spanyolországban számos fellépésen lesz ebben az évben, de lesznek koncertek Svájcban, Németországban, Ausztriában, Hollandiában. Aztán Dél-Amerika újra sorra kerül, hiszen a Covid miatt jó pár koncert kimaradt. Argentína, Brazília, de az Egyesült Államok is tervben van, meglátogatom a már említett Eric Funkot Montana államban – és aztán Ázsia is sorra kerül: Kína, Korea, Japán, Vietnám.

Ezek most a legfontosabb célpontok, hiszen ezeken a helyeken majdnem mindenhol van valamilyen olyan pedagógusi, tanácsadói vagy fesztiváligazgatói pozícióm, ami miatt a személyes jelenlétem elengedhetetlen.

Az interjúra elkísérte a kislánya is, Csenge. Sikerült a zene szeretetét átadni a gyerekeiknek is?

O.V.: Igen, Csenge a dísznövénykertész, lóápoló munkája mellett hegedül, Dániel fiam pedig 17 évesen kiváló gitárosnak számít. Mindketten nagyon lelkesek és reménykedem benne, hogy a zeneszeretet, ami körülvette őket gyermekkorukban, az ő életüket is ugyanolyan érzelemgazdaggá teszi, mint ahogyan az enyémet is teszi, nap mint nap.