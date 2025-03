Fiatalodtam 10 évet egy hét alatt – íme, a titok!

Veled tartok – súgta a lány Zsombolyai fülébe az előadás után, és átbeszélgették az egész éjszakát, egymást bátorítva, de kölcsönös izgalommal várva, mit hoz Zsombolyai számára a hajnal. Tartottak tőle, hogy reggel Ildikó óvodába, aztán délután cukrászdába vihet egy szerelmes kisfiút, de épp fordítva történt, Ildikó fiatalodott meg, szerencséjükre mindössze két évet – a lány hálás szívvel hajtotta fejét Zsombolyai mellkasára, így aludtak el csütörtöki kakasszóra, s egymás kezét szorították a friss Oscar-díjas brazil film közben is a moziban, de csak mert számukra más jelentéssel bírt a cím: Én még itt vagyok.

Pénteken Molnár Ferenc Liliomját nézték meg a Nemzeti Színházban, és egyet is tudtak érteni, de maguk számára cáfolni igyekeztek a hozzájuk hasonlóan ifjú rendező, Fejes Szabolcs (az SZFE negyedéves rendező szakos hallgatója) meglátását, miszerint a darab a „felnőni képtelenségről szól” és épp ezért nagyon is aktuális a mai, húszas éveik végén járó fiatalok többsége számára, akik afféle „felnőtt gyerekségben” tartják távol maguktól a felelősséget, mert ők – Ildikó és Zsombolyai – a maguk részéről ugyebár ki vannak szolgáltatva egy fausti átoknak. Esetleg áldásnak – ezt még nem tudhatják biztosan. Csak azt, hogy ők már fel tudnak idézni nem is egy, de száz pillanatot, amikor maradéktalanul boldogok voltak, együtt.

A hétvégére mindketten betöltötték a negyvenet, boldogan készítették a reggelit kiskamasz fiuknak, az ifjabb Zsombolyainak, aki máris kitűnt kortársai közül zenei tehetségével, amelyhez kivételes szorgalom is párosult, mert ifjabb Zsombolyai Joe Morello szintű jazz dobossá kívánt válni. Hármasban mentek tehát szombat este a Zeneakadémiára, hogy meghallgassák a Binder trió Bartók Béla Gyermekeknek című népzenei-oktatási ciklusának jazz interpretációját.