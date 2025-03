A férfi, aki egyik napról a másikra fiatalabb lett

Egy újabb gondolattal visszaröpült az előző hétre, a Super Trouper diszkóba, és most már igenis találkozott egy csinos lánnyal.

A lányom lehetne – horkant fel Zsombolyaiban az életkora és az azzal járó morális tudat, miközben Ildikó (így hívták a lányt) telefonszámát elmentette a mobiljába, de reménykedett egy újabb csodában (hiszen már ez a fél hétnyi időutazás is valóságos csoda volt, mert Zsombolyai a jelenben is megtalálta a lány telefonszámát, ahogy a nyakék előtt állva ellenőrizte a mobiljában).

Zsombolyai erkölcsi aggályokkal indult tovább. Vitték bánattal átszőtt aggályai egyik múzeumból a másikba, mígnem csütörtök este a Nemzeti Színházban Hobó József Attila-estjén megvilágosodott. „Légy, ami lennél: férfi.” Rohant a ruhatárba, kapkodva nyúlt a telefonjáért, sietve hívta a nőt, érezte ahogy közel két évtized kiszakad a mellkasából, és egyáltalán nem lepődött meg, amikor a villamos ablakában meglátta homályos tükörképét, ráncok és ősz hajszálak nélkül.

Zsombolyai megfiatalodott, de nem úgy, mint az előző héten, szívben-lélekben. Hanem fizikailag és a személyi okmányai által hitelesítve: 1993. 03. 16. Még három napig harmincegy.

Voltam-e középkorú egyáltalán, vagy csak úgy éreztem, elsuhant velem az idő, megcsalt, akár egy cudar szerető – tűnődött ez a megfiatalodott, épp csak harmincas férfi, miközben, kissé remegő szívvel, Ildikóra várt egy körúti mozi előtt, hogy együtt nézzék meg a norvég Dag Johan Haugerud Szerelem című korhatáros romantikus drámáját.

Szerelem

Fotó: Vertigo Média

Utána Zsombolyai vacsorázni vitte Ildikót, aztán haza, és együtt is töltötték az egész hétvégét, megosztották egymással a nemzeti ünnepet és annak megannyi kulturális programját. A Vagyok, aki vagyok képzőművészeti tárlat címével Zsombolyai minden szempontból azonosulni tudott, és örült, hogy Ildikót még a Budai 2. Honvédzászlóalj hagyományörző csapatának bemutatója is érdekli, csak fogják egymás kezét, váljanak hősökké, ketten az egész világ ellen, most és mindörökké – vagy csak egyetlen hosszú hétvégére, amit a Magyar Színházban Hamvas Béla és A bor filozófiája zár, aztán elköszönnek egymástól, jövő héten tán újra kezdik.