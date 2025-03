Vidnyánszky Attila rendezőtanítványa óriási sikerű, megrendítő előadással mutatkozott be

Szokatlanul kezdődik a Nemzeti Színház Liliom című előadása: már az aulában elindul a produkció: Liliom harsányan csábítja az érkezőket a körhintához, mindenki próbálja ki, jöjjenek, jöjjenek, előtte persze kóstolják meg a vattacukrot is, amelyet a színházterem előtti térben árusítanak. Juli, a cselédlány és barátnője, Mari is elvegyül a tömegben „ az érkező színházlátogatók tömegében. Mari először jár a „Városligetben”, nemrég érkezett vidékről. Juli pedig megmutat neki mindent – a körhintát is.

Fotó: Eöri Szabó Zsolt - Nemzeti Színház

A látogató ekkor lép be a színházterembe. A Gobbi Hilda színpad közepén egy hatalmas körhinta áll. Ebben a körhintában pedig benne van az egész világ – sőt, a túlvilág is. Fejes Szabolcs rendező ebben az egy díszletben valósította meg az előadás összes helyszínét – a városligeti játékot, Liliom és Juli lakását, a fényképész műtermét, és a túlvilágot is. Rendkívül izgalmas és látványos a színpadkép, a színészek játéka pedig fergeteges. Mintha mindannyian jutalmul kapták volna a szerepüket.

A rendező fiatal – a Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves hallgatója –, rendkívül tehetséges, a színpadi teret különösen jól használja: szinte minden pillanatban történik valami a színpad különböző szegleteiben, miközben a darab története a szemünk előtt zajlik.

Fejes Szabolcs mesetere Vidnyánszky Attila - és ez látszik is a fiatal rendezőhallgató előadásán, ami tele van friss, fiatalos pillanatokkal, ötletekkel, de úgy, hogy Molnár Ferenc szövege és atmoszférája egy cseppet sem csorbul.

Fotó: Eöri Szabó Zsolt - Nemzeti Színház

Az előadás egyszerre szórakoztató, a néző sokszor felkacag az előadás első felének jelenetein, ugyanakkor a produkció hihetetlenül mély és elgondolkodtató.

Liliom szerepében Bordás Roland lenyűgöző, ahogyan a Julit játszó, szintén egyetemista Battai Lili Lujza is. Mari szerepét Bubik Réka egyetemi hallgató egyszerűen zseniálisan formálja meg. Hugót a Nemzeti Színház művésze, a rendkívül tehetséges Madácsi István játssza – fergeteges alakítást láthatunk tőle is. Tóth Auguszta – ahogy mindig – most is sziporkázik szerepében: ő özvegy Muskátnét alakítja. A bűnöző Ficsúr szerepében pedig Berettyán Sándort láthatjuk. Az SZFE hallgatói csodát alkottak a Nemzeti Színház színpadára – ezek a fiatalok fantasztikusan tehetségesek.