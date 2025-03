A világ egyik legnagyobb operaénekese, a grúz George Gagnidze volt a Századvég Youtube-csatornáján, a Kontextuson a Négyszemközt című műsor vendége. A New York-i Metropolitan vezető énekese 15 éve, és most a Magyar Állami Operaházban az új Macbeth-premier címszerepét énekelte – ami nagyon kivételes dolog. A világ legelső vonalába tartozó, külföldi világsztár sohasem énekelt új bemutató premierjén a pesti Operában. Egészen mostanáig. Nem csak zenéről, de családjáról, a grúz nemzetről és hagyományokról, Magyarországról, a magyar emberekről is őszintén beszélt az interjúban.

A beszélgetés legfontosabb fejezetei külön is megtekinthetők: A beszélgetés legérdekesebb részei itt érhetők el: 00:00:53 – Dicséret és köszönet a magyaroknak

00:03:17 – Macbeth-premier a Magyar Állami Operaházban

00:07:54 – Modern vagy konzervatív rendezés?

00:13:00 – Aktuálpolitika a színpadon

00:20:27 – „Verdi-bariton”

00:27:26 – Grúz hagyományok

00:30:38 – Nagy grúz énekesek

00:32:33 – Grúzia büszke nemzet

00:35:08 – Hazajár a Metropolitanbe

00:37:14 – Tervek

