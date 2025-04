Én ne ismerném Zsombolyait?! – méltatlankodott Kisteleki, amikor a televízió riportere a MÜPA büféjében faggatta a jelenlévőket, mit tudnak erről a rejtélyes alakot, majd mikor egyedül Kisteleki mutatott hajlandóságot, kissé okvetetlenkedve vetette fel, esetleg ő is csak azért, hogy a tévében szerepelhessen.

Egy csomó dolgot el tudok róla mondani, például a keresztneve nem is Huba, hanem Csaba, csak nem találta elég előkelőnek, ezért megváltoztatta. És ugyanilyen elégedetlen volt az életkorával, azt is állandóan változtatgatta – mondta Kisteleki és nagyot hörpintett a kávéjából, majd kihasználva a döbbent csendet ott is hagyta a stábot és beült a Bartók tavasz várva várt programjára, a „koloratúrák királynője”, Diana Damrau és a „tenorok királya”, Jonas Kaufmann vasárnap esti koncertjére.

Te, a tévések téged keresnek – huppant Kisteleki Zsombolyai mellé.

Tudom. A rendőrség is – nyugtázta Zsombolyai, aki mély nyugalmában ment el hétfőn ismét a MÜPÁ-ba, Jan Garbarek koncertjére, de előtte még megkérdezte az ifjabb Zsombolyait, milyen volt előző este a Hooverphonic a Dürerben.

Másnap, azaz kedden a két Zsombolyai és Kisteleki együtt mentek el a Magyar Zene Házába, hogy Balogh Dezső estjén kapjanak betekintést a magyar bárzongorázás hagyományaiba.

Faragó Géza: Törley pezsgő reklám (MNG)

Azt hitték, hazudok, pedig csak egyszerű lumpen volnék – jegyezte meg szerdán Kisteleki, még mindig a tévészereplés lázában égve, miközben a Magyar Nemzeti Galériában Az élet művészete című tárlaton a magyar szecessziós plakátművészet és tárgykultúra emlékeiben gyönyörködött. Mindeközben Zsombolyai egyszerre menekült Gruber hadnagy és a tévériporterek elől, egészen a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központig, ahol a Hasonló, de mégis ugyanolyan elnevezésű tárlaton megállapította, hogy végeredményben minden férfiban van egy kevés Zsombolyai.

De mégis én vagyok az eredeti – vetette oda magának csütörtökön, és elment megnézni a Reménytelenül - József Attila pszichoanalízise című új magyar filmet.

Pénteken Zsombolyai a világhírű sevillai táncosnő és rendező, María Pagés grandiózus előadása, a Seherezádé (MÜPA) közben már a női sorsokra gondolt és eszébe jutott Ildikó. Nem bánta volna, ha a nagy menekülés közben összeakad a feleségével és gyermekei anyjával, de ahogy azt később Kisteleki megjegyezte: túl korai lett volna még a viszontlátás.