Decemberben Budapestre érkezik a Subways!

A jubileumi Subways koncertsorozat címe a húsz évvel ezelőtt megjelent első lemez, a Young for Eternity után For Eternity Tour, a zenekar egy októberben When I'm With You címmel megjelenő válogatáslemezzel is készül – közölte a szervező Broadway Event az MTI-vel.

A Subways 2005-ben robbant be a köztudatba az aranylemezig jutó Young for Eternity című stúdióalbummal, amely egycsapásra elindította őket a nemzetközi siker felé. A Rock & Roll Queen című dal azóta is állandó szereplője a rockrádiók műsorának és a streaming listáknak, immár több mint 100 milliós lejátszással.

A Subways húsz éve alatt több mint ezer koncertet adott világszerte. Olyan előadók vendégeként játszottak, mint az Oasis, a Foo Fighters vagy az AC/DC, valamint szinte minden nagyobb fesztiválon megfordultak, így Glastonburyben, Readingben, Leedsben, a Rock am Ring-en, a Lollapaloozán vagy a Szigeten.

Öt stúdióalbummal a háta mögött a Subways az októberben megjelenő When I'm With You válogatáslemezzel ünnepli meg jubileumát, amin korábbi kislemezeik és slágereik mellett két új dal is helyet kap. A gyűjtemény az Oh Yeah című debütáló kislemezzel indul, majd olyan sorrendben követik egymást a dalok, hogy azok visszaadják a zenekar élő fellépéseinek energiáját. Az anyagon helyet kapnak a kezdeti korszak emblematikus dalai - például a With You, az I Want to Hear What You Have Got to Say és a Kalifornia -, akárcsak az ismert slágerek, így a We Don't Need Money to Have A Good Time és a Kiss Kiss Bang Bang. A lemezt Rock & Roll Queen zárja.

A két új dalban, az I Need to Feel You Closer-ben és a Passenger's Side-ban már a zenekar új dobosa, Camille Phillips játszik, aki 2023-ban csatlakozott Billy Lunn (ének, gitár) és Charlotte Cooper (ének, basszusgitár) mellé, miután az alapító tag, Josh Morgan családi okok miatt távozott a zenekarból. A When I'm With You dalain olyan világhírű producerek dolgoztak, mint Butch Vig, Stephen Street és Ian Broudie.