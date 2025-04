Ott hagytam abba, ha jól emlékszem, hogy Zsombolyai felhívta Gruber hadnagyot telefonon – mondta törzshelyén, egy homályos kispesti kocsmában Kisteleki és jelentőségteljesen nézett körbe a pultnál ácsorgó többiekre, akik szemmel láthatóan nemcsak napi betevő itókájukra, de Kisteleki meséjére is szomjasan érkeztek.

Kisteleki élvezte a helyzetet, gondolta, tart egy kis hatásszünetet, hátha valaki a közönségből elé varázsol egy újabb hosszúlépést, mert ugyan csak tíz perce érkezett és rögtön magába diktált két deci szódát és egy deci bort, mégis úgy érezte, menten maltert köp.

Szóval – szólalt meg végre, miután elégedetten kortyolt a csenddel kicsalt potyapohárból –, az a lényeg, hogy Zsombolyai mély lelki vizsgálat után úgy döntött: mindent bevall Gruber hadnagynak. No azt én nem tudhatom, mit is követett el pontosan, az már, kérem, a hatóság dolga. Na de! – újabb hatásszünet, újabb hosszúlépés – Az a fránya Zsombolyai óriási trükkhöz folyamodott. Kérem, amikor elkezdődött a kihallgatás, menten a büntethetőségi korhatár alá fiatalította magát. Mert most már ezt is tudta: uralni a saját korát! Most meg miért zokog, Manyika? – kérdezte meglepetten Kisteleki a pultosnőtől.

Azért, mert ha ilyen fiatal lett, akkor az azt jelenti, hogy a gyerekei sem születtek meg! Szegények! – zokogott tovább Manyika és csalódottan vette magához Kisteleki elől a félig teli, félig üres (nézőpont kérdése) poharat, amaz meg riadtan nyúlt volna utána (neki félig teli volt). De hiába. A marcona pultosnő Grál-lovagként őrizte Kisteleki poharát.

Jaj, dehogy, Manyika, azok megszülettek! Azok élnek és virulnak! Csak ugyebár az apjuk helyett lett egy bátyjuk, vagy öccsük (nézőpont kérdése). Na, adja szépen vissza azt a poharat, vagy ha már úgyis magánál van, töltsön rá, legyen szíves! Én meg rögvest elmesélem, mit csináltak a gyerekek, amíg az apjuk, vagyis bátyjuk, vagyis öccsük a rendőrségen időzött. Például húsvét hétfőn még nagyon is szép napjuk volt a Hollókői Húsvéti Fesztiválon, a kislányt még meg is locsolták, a fiúk meg kaptak hímes tojást.