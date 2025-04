Hófehérke az Operettszínházban: ez egy igazi boldogságinjekció

A Hófehérke próbája - Fotó: Origo

Egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy ez a darab olyan, mint egy musical, csak nem énekelnek benne…

Igen, pontosan így gondolom. A Hófehérkének ezért van helye az Operettben. Mert mit játszanak a Budapesti Operettszínházban? Operetteket és musicaleket. Amikor felkértem Kocsák Tibor zeneszerzőt, hogy készítsük el együtt ezt a darabot, azt kértem tőle, hogy a zenét kifejezetten musical-szerűen írja meg. Ha az emberek meghallják, fütyörésszék, dúdolják a dallamát. A “The weekend Australian” újság az ausztrál bemutató után a darabot Lloyd Webber színvonalú musicalekhez hasonlította. Ebben a darabban minden benne van, ami egy musicalben, kivéve az ének.

Hófehérke történetét a tánc nyelvén mesélik el a színpadon. A legtöbb ember ismeri a történetet, de ha egy négyéves kisgyerek ül be a nézőtérre, aki nem hallott még Hófehérkéről, ő is megérti, ami a színpadon zajlik?

A gyerekek nagyon szeretik, és megértik az előadás történetét. Amikor az Operaházban bemutatták, egy este olyan nehéz sorsú gyerekek ültek a nézőtéren, akik azelőtt soha nem jártak színházban, és talán senki nem is mesélt nekik korábban. A kezdés előtt hatalmas volt a ricsaj. Aztán elkezdődött az előadás és néma csend lett, egészen a végéig. Aztán kitörő tapsvihar következett. Általában a darabnak egyébként rock-koncertekhez hasonló sikere van. A darabot tehát úgy alkottuk, hogy érthető legyen. Magam is szeretem érteni, amit látok a színpadon. Ennek a darabnak a dramaturgiája, cselekménye olyan, hogy mindenki érti. A felnőttek is nagyon szeretik az előadást, mert a produkció egy teljesen más univerzumból szól hozzájuk - visszarepíti őket a gyerekkorba.

A Hófehérke című előadás egy balett. Ön táncjátéknak hívja. Miért?

Mert a darabban szereplő karakterek táncstílusa különböző. Van benne balett is, de a kar inkább néptánc-stílusban táncol, a szörnyecskék a modern tánc elemeit használják, ráadásul nagyon nagy hangsúlyt fektetek a színészi játékra is. Akárhányszor játszottuk eddig, a közönség soraiból nagyon sokan mondták, hogy újra meg szeretnék nézni az előadást. Úgy gondolom, hogy ez a legtöbb, amit az ember adhat ezekben a nehéz időkben. Ha a néző beül, két és fél órán át önfeledten szórakozik, színvonalas zenét hall, csodálatos táncot lát, és egy csepp boldogságot haza is tud vinni az előadásból, akkor már nem hiába dolgoztunk.