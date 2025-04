Tavaszi zsongás a kastélyokban – élmények, kultúra és kaland az egész családnak!

A megújult kastélyok és várak nemcsak történelmi emlékhelyek, hanem élő kulturális terek is, ahol a családok, gyermekek és felnőttek egyaránt új ismeretekkel, maradandó emlékekkel gazdagodhatnak. Az idei év különlegessége, hogy a tavaszi szünet egybeesik a húsvéti ünnepekkel, és április 18-án ünnepeljük a Műemléki Világnap is. Ez remek lehetőséget ad minden korosztálynak, hogy felkerekedjen és meglátogassa a vidéki történelmi helyszíneinket is. A Tavaszi Zsongás programkínálata a családok, gyermekek, fiatalok és felnőttek számára egyaránt érdekes időtöltéseket kínál. Az állandó kiállítások mellett kül- és beltéri programokkal is készülünk, így időjárástól függetlenül biztosítottak a változatos élmények, amelyek mindenkinek felejthetetlen pillanatokat tartogatnak.