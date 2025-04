Margitai Ági útjai a papírkereskedés pincéjétől a színjátszás csúcsai felé

A Kossuth-díjas, érdemes- és kiváló művész Margitai Ági nagyszabású színészi pályafutása mellett szíve szerint anyaként is helyt állt volna, amely lehetőség azonban kimaradt az életéből. A hivatástudat, az alakításában életre keltett karakterek azonban kárpótlást is jelentettek számára. A színésznő nem hitt az öröklétben, miközben egész lényében olyan különösség érződött, mintha transzcendens erők vezették volna, olykor próbára is téve angyali figuráját.

Sztankay Ádám cikkében felidézi emlékeit egy nem mindennapi színésznőről és az alábbi érdekességekről is ír: A Kossuth-díjas, érdemes- és kiváló művész Margitai Ági nagyszabású színészi életművében megtalálható a Pygmalion Elizája, Anna Frank, a Ványa bácsi Szonyája és Stuart Mária, a Koldusoperának minden női főszerepe.

„Mindig megújulásra képes tehetsége, szakmai alázata, varázslatos nőiessége és kifogyhatatlan energiái közel hatvan éven át szolgálták a magyar színház- és filmművészetet” – írták róla egy megemlékezésben.

A fővárosi Játékszínben játszotta Máli néni címszerepét, amely a színháztörténet egyik leghosszabb szériája volt.

Generációjának egyik legnagyobb színésznője azonban rendíthetetlenül tette a dolgát, s bár szíve szerint anyaként is helytállt volna, a hivatástudat, az alakításában életre keltett karakterek kárpótlást is jelentettek számára a kimaradt lehetőségért. Kerékcsere Éppen 15 éve, 2010-ben ültünk le egy interjúra. Hajdani kollégája, volt színházi ügyelő presszójában. Ragaszkodott a helyszínhez, így akarta segíteni a minapi színházi embert, aki másfelé indult a teátrumok világából. Tíz perc késéssel futott be, mert kocsija jobb első gumija kiszakadt. Pánikban volt, félt, ott ragad a csésze mellett, pedig mennie kellett, rohanásban volt, mint mindig. Azt gondoltam, ebből nem lesz nagy beszélgetés, így, szétesve. Ám a kávézót üzemeltető volt kolléga ugrott a kocsihoz, kerék le. Margitai Ági akkor lelassult, nézett rám kerekedő szemel, mosolyában nagy rácsodálkozással: „Öregem, jól megváltoztunk mindketten, igaz?!” Évtizedekkel korábban, 1977-ben csatlakozott be hozzánk egy nyugat-európai körútra, a Hegyeshalmon akkor először túljutó Kádár-kori családhoz. Margitai Ági százötvennel nyomta apám bejáratos Ladáját. Pörgősen, magabiztosan intézett szállást, egyebet abban az általunk még sosem látott világban. Zürichben hagytuk ismerősöknél. Akkor véget is ért a nyíl egyenes száguldás, kissé sután görögtünk Itália felé hármasban apámmal, anyámmal. A 2010-es újabb találkozásunkon rákérdeztem: neki vérében volt a vasfüggönyön túli világ kottája vagy valamiképpen már korábban eltanulta?

Azt mondta, sokat utazott mindig. Már 1959-ben megjárta a bécsi VIT-et. Utóbb előkerítettem egy régi újságot: A Pécsi Nemzeti Színház kitűnő fiatal művésznője a sok szép feladat megoldásáért, példás művészi magatartásáért vehet részt a Bécsi Világifjúsági Találkozón. Elvitte magával a felejthetetlen szerep, az Anna Frank belső feszültségét, figyelmeztetően komoly mondanivalóját: hitet az emberek jóságában, amely az élet, a fiatalság legszebb éveit őrzi, óvja a háború borzalmaitól, a fasizmus embertelenségétől. Gárdonyi Géza A két katicabogár című novellájából készült rádióváltozat felvételekor. Margitai Ági és Hacser Józsa színművészek

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Sok halott Margitai Ági 1937-ben született Weisz vezetéknévvel. Édesapja, Weisz Jenő és édesanyja, Esenfeld Friderika papírhulladékkal kereskedtek. Apai nagyszülei Weisz Mór és Mózes Cecília, anyai nagyszülei Esenfeld Mózes műszerész és Hirsch Gittel voltak.

Margitai Ági szüleivel a VIII. kerületben lakott a Teleki tér 10. szám alatt, mely épület a vészkorszakban egyike lett a kerületi zsidónegyed, akkor már gettó, csillagos házainak. A háború előtt az ortodox hitközségnek a Magdolna utcában volt egy központja, benne egy iskolával, kóser élelmiszer- és húsboltok működtek a környéken, a mai II. János Pál tér sarkán pedig a Wertheimer Mulatóban jiddis nyelvű kabaréval szórakoztatták a nagyérdeműt. A környéken ötven különböző zsidó imaház működött. A Teleki tér 6. szám alatt pedig Kertész Lipótné kóser kávémérésében szolgálták ki a hitközség tagjait. Az özvegy Kertészné fia később André Kertész néven néven vált világhírű fotóssá. A háború előtt Margitai Ági számára a környék és az édesapja papírhulladék-kereskedése is igazi játszótér volt volt. A kereskedés pincéjében társaival szaladgált a hatalmas, koszos bálák között, megriasztva az ott megbúvó rágcsálókat. Édesapja kedves, bohém ember volt. Vasárnap délelőttönként elment a kávéházba, s amikor hazajött, Ági átkutathatta a zsebeit, és mindig talált csokoládét. Édesapja tanította meg kerékpározni, a volt Tisza Kálmán térre (ebből lett utóbb Köztársaság, majd II. János Pál tér) jártak gyakorolni.

A háború kirobbanásával minden megváltozott.

Margitai Ági édesapját egy nap két ember fogta közre, a gangon még intett egyet a lányának, többé sosem látták egymást. Margitai Ági a maga, az édesanyja és a nála évtizeddel idősebb nővére túlélésének körülményeiről sosem beszélt. Annyit mondott: „Kis barátaim közül vannak, akik nem tértek vissza 44-ben. Két gyerekre emlékszem pokolian, de ők nem a házból valók voltak. Számomra meghatározó a háború. Nem a gyűlöletet, hanem a megértést alakította ki bennem, hogy mindent meg akarok érteni. És hétévesen felnőtt lettem. Sok halottat láttam, közvetlenül a háború után a házból is. Hét és fél évesen egyedül jártam távoli iskolába, anyám dolgozott. A második osztályt négy-öt hónap alatt végeztem el – 45 tavaszán volt ez. Nem volt kis dolog a háború.” Margitai Ági és Bodrogi Gyula színművészek Hubay Miklós: Egy szerelem három éjszakája című darabjának jelmezében

Fotó: Fortepan / Kotnyek Antal

Farkaskölyök, tanácselnök Margitai Ági 13 éves koráig felekezeti iskolába járt. Édesanyja megpróbálta tovább vinni a papírkereskedést, de a vállalkozás a csőd felé tartott. Az üzlet bukása után – amikor már bútoraikat, majd lakásukat is lefoglalták a tartozások fejében – a anya és lánya Ági sógorának édesanyjához költöztek. Az élet pedig ment tovább. Alsóbb a tagozatokban Margitai Ági nem tartozott a jó tanulók közé, felsőbb osztályokban – az iskolaváltást követően is – egyre jobb tanuló lett, nyolcadikban eminens. Kisiskolásként két éven át cserkész volt, a „farkaskölykök” közé tartozott. Az új rendszer érkezése után úttörő lett, idővel úttörőcsapat-tanácselnöknek is megtették. Rendszeresen eljárt az úttörőtáborokba – örök emlék maradt Bakonybél, Visegrád, Siófok. Az úttörővasút mellett akkoriban alakult meg az Úttörőposta is, Margitai Ági örömmel jelentkezett a postás tanfolyamra. Kedvenc tantárgya a történelem és a magyar volt. A Köztársaság téri iskolában Szilágyi Erzsi néni tanította a történelmet, úgy adta elő a korszakokat azok változásait, mint egy izgalmas bűnügyi történetet. Margitai Ági úgy gondolta: maga is történelemtanár lesz.

Mindeközben azonban – az egzisztenciális nehézségek között – a Balettintézet egyik alapítójának, Nádasdy mesternek balettóráira is eljárt. Jelentkezett is az opera balettkarába, de alkati okokból – méretesebbnek találták a hátsóját az ideálisnál – elutasították. Azonban, mivel színházban és moziban is meg-megfordult – rendszeresen belógva például a Köztársaság téri Erkel Színház előadásaira –, a nyolcadik osztály végén egy kérdőíven azt firtatták, hogy milyen pályát választ majd, azt írta a rubrikába: színház- és filmrendező lesz.

Másként alakult. Az Avas alján című irodalmi összeállításának felvétele, Paláncz Ferenc és Margitai Ági színművészek

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán „Elhagyták a magyar népet.” Margitai Ági 14 évesen a nyolcadik osztályból kikerülve nem tanult tovább. Édesanyjának akkor éppen nem volt munkája, lánya ezért úgy gondolta: kötelessége, hogy gondoskodjon róla. A jó táncos alapokkal rendelkező leányt felléptidíjasként vették fel – hamarosan havi fizetést kapott – a SZOT Művészegyüttes néptánc csoportjába. A kiváló néptánckutató és koreográfus Molnár István keze alá került. A csoport tagjaként bejárta Magyarországot, megismerte az ősi magyar kultúrát. Időközben édesanyja elhelyezkedett adminisztrátorként egy sütőipari vállalatnál. A tánccsoport egyik tagja, Bodrogi Gyula, akivel másfél évig jártak – Ágnes édesanyja szigorú intése okán „tisztes távolságot” tartva –, pedig új irányt javasolta a leánynak.

Margitai Ági Bodrogi Gyulával együtt hagyta ott a SZOT Művészegyüttest, a táncos életet. Mesterük, Molnár István szomorúan nyugtázta: elhagyják a magyar népet. Margitai Ági határidőn túl adta be kérvényét a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. Három növendék aspiráns, Láng József, Garas Dezső és Pethes György rábeszéltek: kérje meg Básti Lajos tanár urat, hogy hallgassa meg. El is csípte a folyosón a Nemzeti Színház vezető művészét, aki meghallgatta. Margitai Ági A Kőműves Kelement adta elő, a számára egyik legkedvesebb népballadát. Margitai Ági tizenhét évesen, korengedménnyel, gimnáziumi érettségi nélkül került a főiskolára – akkor még volt erre lehetőség. A főiskolai tanárok ugyanakkor nem tudták elképzelni, hová való, ugyanis az ország összes tájszólása jelen volt „ízes” magyar beszédében. A vidéki táncos kollégáktól ragadt rá.

Simonffy András Két lány apát keres című rádiójátékának felvétele. Magda Gabi, Farkas Antal és Margitai Ági színművészek

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Kinyílik a szeme Margitai Ági akkoriban változtatta meg a eredeti vezetéknevét, a Weiszet. Édesapja erdélyi gyökerű volt, Margitán született – innen származott nevéhez az ötlet. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán két évig Both Béla volt az osztályfőnöke. Tanulmányai kapcsán Margitai Ági így fogalmazott egy interjúban: Jó volt az idő tájt a főiskolán. Olyan írók is ott tanultak akkor, mint Moldova, Csurka, Galgóczi, Gáli Jóska. Színesebb volt attól, hogy ilyen szellemiségek odajártak. Akkor mi együtt voltunk velük a diákgyűléseken, a menzán. Aztán Huszárik, Zolnay, Sára, Zsigmond Vili. És sok nagy színész nőtt ki azok közül, akik fölöttem vagy alattam végeztek. Izgalmas volt a főiskola! Engem még tanított Gellért Endre is. Beszédet másodévtől Básti tanított. Osztályfőnököm harmadévtől Várkonyi volt. A kor viszonyai kapcsán a következőket mondta: Mi már sokkal oldottabb légkörben éltünk, mint az előttünk végzett évfolyamok. Tudtunk ugyan az előzményekről, a nem szakmai indokú kizárásokról, de már megértük a váltást is. Ebben az időben rehabilitálták Rajkékat, zajlottak az 1956-os eseményeket megelőző diákgyűlések. Nekem a főiskolán nyílt ki a szemem. Ezt elősegítette az a szellemi-politikai erjedés, ami ebben az időben a főiskolán végbement. Margitai Ági osztálya kezdetben több mint harminc fős volt, végül kilencen végeztek: Bodrogi Gyula, Böröndi Kati, Fonyó József, Perlaky István, Szabó Ildikó, Törőcsik Mari, Fülöp Zsigmond, Verdes Tamás. Jó kapcsolatban voltak az előttünk végzett színésztársakkal is – például Garas Dezsővel, Soós Edittel. Ahogy az alattuk járó harmadévesekkel. Közülük sokan, így Pásztor Erzsi, Holl István is szerepeltek Margitai Ágiék vizsgaelőadásaiban, amelyekben az elsőévesek – mások mellett Sztankay István, Tímár Éva – statisztáltak.

