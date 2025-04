Öt bemutatót tervez a József Attila Színház a jövő évadban

A sajtótájékoztatón jelen lévő Vajda Katalin és Fábri Péter Anconai szerelmesek a Balatonon című zenés komédiáját Szulák Andrea szereplésével mutatják be 2026. február 14-én. Hargitai Iván rendező felidézte: az Anconai szerelmesek bemutatója a Radnóti Színházban volt óriási sikerrel, ennek második része az Anconai szerelmesek a Balatonon. Könnyed, szellemes történet, amelyből sokszínű, temperamentumos vígjáték készül – mondta, kiemelve: a darab pikantériája, hogy 1989-ben játszódik.

Március 28-án mutatják be Ivan Kušan és Tasnádi István Fedőneve: Kobra című zenés krimikomédiáját. A darabot eredetileg Galócza címmel a Katona József Színházban mutatták be Benedek Miklós rendezésében. Fantasztikus előadás volt – idézte fel Lengyel Ferenc a mostani előadás rendezője, hozzátéve: Tasnádi István átírta a művet, korábban Balkáni kobra címen játszották, ezúttal pedig Fedőneve: Kobra címen mutatják be. Az előadás a Balkánon, az 1990-es években játszódik, céljuk, hogy szenvedélyesen, „életre-halálra játszanak a színpadon”, miközben komédiáról van szó – mondta. Kiemelte: minden színésznek karakteres szerepet kínál a darab, amelynek címszerepét Cserna Antal alakítja.