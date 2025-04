Vidnyánszky Attila: A Nemzeti Színház a mindenkori magyar nép szolgálója, nem igazodunk múlékony szellemi divatokhoz

Bukarestben mutatta be a Nemzeti Színház társulata április 9-én Katona József klasszikusát, a Bánk bán, Vidnyánszky Attila rendezésében

Fotó: Florin Ghioca - Origo

Például miben?

Többször is nyújtom a kezem, és ha rácsapnak, akkor újra megpróbálom, mégsem sikerült például Németország vagy Ausztria felé tartós kapcsolatrendszert kiépíteni – olyan remekül működő együttműködéseket, mint olasz, spanyol, szlovák, román partnereinkkel vagy most éppen egy mongol színházzal. Talán egyszer majd sikerül.

A 12. MITEM–re viszont Kínából, Japánból, Franciaországból, Mexikóból és Mongóliából is jönnek. Sok színes program várja az érkezőket, de a legkülönlegesebb számomra, hogy a mongolokat elviszik Kassai Lajos lovasíjászhoz. Hogyan jött az ötlet?

Azt érezzük, hogy a Mongol Nemzeti Színház számára hatalmas esemény lesz a MITEM. A külügyminiszterük is eljön és beszédet mond az előadás előtt. Ők úgy érkeztek ide, hogy meg szeretnének mindent mutatni magukból. Jurtát hoztak, fel is állították, de bemutatnak néhány muzeális kincset is az országukból. Büszkék arra, hogy van közünk egymáshoz, mert ők rokonoknak tekintenek minket. Nagyszabású előadással érkeznek, csaknem száz fővel – korábban már láttam ezt a produkciót, és rendkívül izgalmasnak tartom. Mi megmutatjuk nekik Budapestet, a Parlamentet is megcsodálják majd, és kitaláltuk, hogy elvisszük őket Kassai Lajos lovasíjászhoz, hogy megmutassuk, hol kapcsolódunk össze. Az idei MITEM valóban a kuriozitások fesztiválja lesz, érkeznek Japánból, Kínából és Mexikóból is, de a Solnce Obi–Ugor Népek Színháza is hanti nyelven adja elő az Ének észak gyermekeihez című előadását.

Az a célunk, hogy a nemzetiségi színházakat összefogjuk. Gondolkodjunk együtt, találjunk közös platformot. Több száz színház létezik a világon, amely küzd, hogy a nemzeti kisebbség nyelve, kultúrája megmaradjon. Magyarország példát tud mutatni azzal kapcsolatban, hogyan kell óvni a nemzeti kisebbségeket – jó példa a Jelenlét fesztivál, de éppen most döntöttünk úgy, hogy indul egy nemzetiségi osztály a Színház– és Filmművészeti Egyetemen, és a határon túli magyar színházak is kapnak támogatást. Sok mindenre büszkék lehetünk. Szeretnénk kitalálni különböző közös programokat, amelyekre akár uniós támogatást is tudnánk szerezni. De ha csak megbeszéljük ügyes–bajos dolgainkat, már az is hatalmas előrelépés.

Hogyan fogynak a jegyek az idei MITEM-re?

Soha ilyen jól még nem álltunk – és nemcsak a jegyek fogynak, hanem egyre több bérletet vásárolnak a nézők. Nagyon elégedett vagyok. Már nem sok előadásra lehet jegyet kapni, ami hatalmas szó. Bátran állítottuk össze ugyanis a programot, hiszen itt lesz a Comédie–Française, de az ulánbátori Nemzeti Színház is. Véleményem szerint ez így szép, így izgalmas.

Korábban – a MITEM előtt – nem volt jellemző, hogy magyar színház megmérettette magát külföldön, vagy akár külföldi színházakat látna vendégül. Hogyan látja, a MITEM mit adott a magyar színházi életnek? Milyen ma a magyar színházak helyzete?

Külföldi vendégjátékok vagy befogadó gesztusok természetesen korábban is voltak a magyar színházi életben, de ezek alkalmi vagy időleges jelenségek voltak ahhoz az évek munkájával és kormányzati támogatással felépített nemzetközi kapcsolatépítéshez képest, amit az általam vezetett Nemzeti Színház végez. A MITEM jól mutatja, miben rejlik ez a koncepció: arra, hogy minőségi kapcsolat emberek és intézmények között csak akkor épülhet ki, ha minden fél szabadnak érzi magát. Mi ebben a szellemben fogadjuk a külföldi partnereinket, és oda megyünk, ahol hasonló lelkülettel hívnak bennünket.

Nem akarunk igazodni múlékony szellemi trendekhez, mert ez az önfeladáshoz vezet. Márpedig a Nemzeti Színház a mindenkori magyar nép szolgálója, minden megalkuvás vagy hamiskodás ennek az ügynek a kiárusítása.

Ezért persze vállalunk konfliktusokat is, de a csatározásoknál sokkal fontosabbak az eredmények: ha magas művészi színvonalon fogalmaz egy–egy társulat, bármit megfogalmazhat a világról. Szerintem ma erre a szellemiségre ki van éhezve Európa, és a magunk lehetőségeivel és eszközeivel mi ennek szeretnénk teret adni. Nagy örömmel tölt el, hogy már többen vannak, akik nyitottak, mint akik elzárkóznak.

A Nemzeti Színház életében a tavalyi év kiemelkedő volt. Minek köszönhető az eredmény?

A kataklizmák után tavaly a Nemzeti Színház valóban kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 151 ezer nézőnk volt a saját előadásainkon, ami rekordnak számít – egy év alatt ennyi néző soha nem járt a Duna–parti teátrumban. Ezen kívül körülbelül ötvenezer látogató érkezett az egyéb programjainkra. Összesen tehát csaknem kétszázezer ember fordult meg a Nemzeti Színházban. Négyszáz saját előadást mutattunk be, és száz előadással jártunk vidéken. Magas színvonalú, sokszínű, minden réteget megszólító, igazi nemzeti színházat működtetünk. Komoly rendezők érkeztek hozzánk, mint például Silviu Purcărete, Diana Dobreva, Valerij Fokin vagy Jan Fabre – ők tovább emelték a színház színvonalát.

Kialakult egy törzsközségünk is, akik rendszeresen jönnek és nézik az előadásainkat. Az idén pedig sikerült három olyan nagyszínpadi előadást létrehozni, amelyekre óriási az érdeklődés. Sok fiatal dolgozik a színházban, az SZFE hallgatói is megmutathatták magukat az idén. Jövőre pedig egészen különleges programokkal várjuk a közönséget – de erről majd később tájékoztatjuk a nézőinket. A színház tele van, százszázalékos teltházzal működünk, és örülök, hogy ez jó ideje már így van – rácáfolva az ennek ellentmondó híreszteléseknek és igyekezetnek.

Érthetetlen, hogy miért híresztelik néhányan ennek ellenkezőjét. Aki ugyanis eljön a színházba, vagy csak jegyet szeretne venni – ami sokszor csaknem lehetetlen, mert már hónapokkal az előadás előtt elkeltek a jegyek –, látja, hogy valóban tele van a ház…

Ez így van, de nem foglalkozunk azzal, mit híresztelnek róluk. A közönség jön, látja, hogy tele van a színház, és viszi a jó hírünket. Mi értük dolgozunk, számunkra a magyar nézők szeretete a legnagyobb elismerés.