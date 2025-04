Vidnyánszky Attila rendezésével vendégszerepel a Nemzeti Színház a bukaresti Nemzetiben

Hatalmas jelentősége van annak, hogy a budapesti Nemzeti Színház előadása szerepel a bukaresti Nemzetiben, méghozzá egy olyan magyar klasszikussal, amely számunkra különleges jelentőséggel bír: a Bánk bán. A bukaresti és a budapesti Nemzeti között hosszú évek óta épül a kapcsolat, a bukarestiek már két alkalommal vendégszerepeltek a színházunk által szervezett Madách Nemzetközi Színházi Találkozón, a MITEM-en, és az idén is örömmel látjuk vendégül őket. Nagy öröm számunkra, hogy a két intézmény és a két ország közötti hídnak most a másik pillére is megszületik a Bánk bán vendégjátékával