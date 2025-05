Bordás Barbara: A színháznak, az élő muzsikának mindig meglesz a lelket feltöltő ereje

Bordás Barbara Az Orfeum mágusában a Budapesti Operettszínházban Fotó: Veres Ildikó

De nem csak pedagógiát tanult. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola után az Operett Akadémia növendéke lett. Úgy látszik a mai Budapesti Operettszínház épülete fontos szerepet tölt be az életében, itt volt száz éve a Somossy Orfeum is, ennek a történetét dolgozta föl Pejtsik Péter és Orbán János Dénes Az Orfeum mágusában, amelyben Carola Cecíliát alakítja.

Carola Cecília nem olyan karakter, mint én, mert én igyekszem figyelni a másik emberre, szinte már-már szorongok, ha valakinek nem tudok segíteni valamiben, ő pedig olyan, aki önmagán kívül nem foglalkozik senkivel.

Aztán elénekli, hogy „én, akivel csalják éjjel, úgy cserélnék a feleséggel”.

És a következő sor még drámaibb: „De nappal a férfi nem köszön, elfordítja fejét...” Elképesztő fájdalmakon mehettek keresztül ebben a korban a nők. Sem a feleségek, sem a szeretők nem voltak boldogok. Valószínűleg a férfiak sem. Azonban a darab is rámutat erre: egy nőnek, akinek minden férfi a lába előtt hever, annak a nyugalom, a család, és a gyereknevelés a vágya, száz férfi helyett egy igazit szeretne. Valójában mindenki csak arra vágyik, hogy igazán, önmagáért szeressék. A korabeli lapokból tudjuk, hogy Carola Cecília férfiakat megszégyenítő módon tudott inni, vagy

hogy egy alkalommal eltörte a biliárddákót valamilyen konfliktusban, balhés bírósági ügyei is voltak. Mindez valami rettentően mély magányosságra vezethető vissza.

Már volt szó arról, hogy nem könnyű szakma ez, mert a színpadon sok nehézséggel kell megküzdenie egy színésznek. A Bozsik Yvette rendezte Hamupipőkében, melyet a Budapesti Operettszínház tavalyi év végén mutatott be nagy sikerrel, még repül is.

A repülés inkább jó élmény lett, mint rossz. A nehéz az volt, hogy ne tegyünk hirtelen mozdulatokat, amikor röptetnek. Mert ha két zsinóron lóg az ember, egy hirtelen mozdulat hatására befordulhat, és összevissza forog a levegőben. Ezt a kilengést nagyon nehéz korrigálni. A „repülésfelelőseink”, egy profi cég szakemberei magyarázták el, hogyan tartsam a lábam, mikor váltsak lábat, hogy tényleg úgy tűnjön, repülök, nem csak lógok a levegőben. Ők tanítottak meg arra is, hogyan tudom kontrollálni az egész folyamatot.

Bordás Barbara, Vanya Noémi és Paláncz Daniéla Szixtina a Hamupipőkében a Budapesti Operettszínházban Fotó: Janus Erika

Gertrúdot, a mostohát alakítja a Hamupipőkében, aki a meseirodalom egyik legszörnyűbb teremtménye.

Rengeteget gondolkoztam azon, hogyan lehetne bemutatni a mostoha gonoszságát úgy, hogy hiteles legyen, mert szerintem senki sem születik gonosznak, hiszek abban, hogy az emberi lélek alapvetően formálható.

Mire jutott?

Arra, hogy úgy tudom megfogni ezt a karaktert, ha nem valami elrajzolt gonosz nőt alakítok, hanem egy eltökélt édesanyát, aki mindig azzal van elfoglalva, hogy az ő két lányának valahogy jó legyen.

De levágja a lábujjukat, hogy beleférjenek Hamupipőke cipőjébe!

Igen, de az ő fejében az van, hogy ezzel jobbat tesz nekik, mintha nem mennének férjhez. Ki is mondja, hogy „inkább most egy nagy, de rövid fájdalom, mint szenvedni egy életen át”. Ez az ő nagy élethazugsága. Ebben a történetben az is benne van, hogy Gertrúd akár össze is jöhetne a királlyal, akinek ő nagyon rokonszenves... mégsem akarja ezt észrevenni – valószínűleg úgy gondolja, hogy még ekkor sem lenne annyira biztosítva a lányai jövője, mintha ők maguk házasodnának meg. Örök tanulságot hordoz a figura: nem jó, ha a szülő mindig jobban tudja, mi a jó a gyerekének, akármennyire „aggódik” is.

Bozsik Yvette rendezte a darabot. Vele milyen dolgozni?

Yvette olyan előadásokat rendez, amelyek sokféle ingerrel szolgálnak a nézőknek: jól fenn tudja tartani a figyelmüket. Beszéltünk ugye erről korábban. Nála nagyon sok dolog történik egyszerre a színpadon, többféle kellék, díszletelem van jelen, lenyűgöző ruhákat, izgalmas koreográfiákat láthatnak a nézők, és több jelentésrétegben zajlanak az események.

Én jobban szeretem a próbaidőszakokat, mint amikor már kész van az előadás, mert ott már nem lehet semmin változtatni, próba közben viszont mindig eszembe jut valami új, ami szerintem Yvette-et is inspirálja. Jó érzéssel tölt el, hogy hasonlóan gondolkodunk a karakterekről, az ötleteimet általában szívesen fogadja.

Nemcsak a Hamupipőkében volt így, ugyanezt éreztem, mikor Az Orfeum mágusában dolgoztunk együtt. A Hamupipőkében többször volt szó például az agresszióra adott automatikus válaszról. Vannak olyan emberek, akik az agresszív viselkedésre lefagynak, ilyen például Hamupipőke, és vannak olyanok, akik ütnek, vagy futnak. Gertrúd inkább ez utóbbi, én is ilyennek látom. Nem a gonoszság dolgozik benne, hanem az, hogy nem maradhat alul.

Az Orfeum mágusa kapcsán a női energiák, a női kisugárzás került előtérbe. Nagyon sokat beszéltünk erről, hogy miféle megfejthetetlen, mágikus energiájuk van azoknak a nőknek, akik ilyen sokféle férfit képesek az ujjuk köré csavarni, mint Carola Cecília.

A gyerekkoráról még nem beszéltünk.

Békés közegben nőttem fel Szigetszentmiklóson. Mindig kötelességtudó, szabálykövető voltam, fontosak voltak a keretek. Mikor iskola után hazamentem, leraktam a táskámat, megebédeltem, molyoltam egy kicsit, de fél óra múlva már nekikezdtem a leckének. Viszont azt a szabadságot is nagyon szerettem, hogy ahol laktunk, a húgommal bármikor kimehettünk az utcabeli gyerekekkel játszani. Órákig elvoltunk, jöttünk-mentünk, tücsköt, bogarat összeszedtünk, bicikliztünk, fára másztunk, néha sebeket szereztünk. Én zenei általánosba jártam, ott kötelező kórusgyakorlat volt, az osztályban mindenki énekelt, fellépéseket szerveztek. Aztán Csepelre mentem közgazdasági szakközépiskolába, de hiányzott a zene, így onnan visszajártam a helyi musicalstúdióba.

Hány évesen kezdődött?

Tizennégy évesen kerültem oda, és olyan tizenöt körül voltam, mikor a Mágnás Miskát előadtuk. Tizenhat évesen kaptam meg Szilvia szerepét a Csárdáskirálynőben. Ekkor mentem el a helyi zeneiskolába Szikora Krisztinához magánénekesi tanulmányokat folytatni. Mire az érettségihez értem, már nem könyvelő akartam lenni, hanem énekes. Felvettek a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumba, aztán pedig az Operett Akadémia növendéke lettem. Szerettem énekelni, de alapvetően félős voltam, sokkal jobban szerettem a próbák közösségi részét. Tehát azt, hogy együtt hozunk létre valamit. Biztosan ezért van az is, hogy a tapsot nehezen kezelem.

Mit jelent ez?

Azt, hogy én az ilyen fajta figyelmet nem vágyom, nem akarok a középpontban lenni. Inkább arról van szó, hogy nekem örömet okoz az éneklés. Felszabadít, hogy a személyiségem különböző oldalait megélhetem. Meg talán valamiféle terápia is: több kutatás kimutatta, hogy aki énekel, az nem fél: ilyenkor kikapcsolódnak az agyban a félelem érzékeléséért felelős receptorok. Másként szólva, nagyon sok feszültséget „dolgoz fel” az éneklés.

Miért énekel mégis olyan keveset a modern ember?

Mert a sok tehetségkutató elhitette velünk, hogy énekelni csak tökéletesen lehet. És sokan már nem mernek énekelni, mert azt gondolják magukról, hogy nem tudnak, hogy nem jó. Pedig ez olyan, mint mondjuk a főzés. Azt sem tud mindenki, de azért ha nagyon muszáj, egy vajas kenyeret csak összeütnek. Ugyanezzel az erővel énekelhetnénk is mindennap. Magunkat ajándékoznánk meg vele, sok feszültségtől meg lehetne így szabadulni.

A családjában mennyire volt jelen a zene?

Anyukám sokáig fuvolázott, apukám zongorázott. Ő még úgy tanult meg zongorázni, hogy papírzongorán gyakorolt, mert nem volt otthon igazi. Egy papírra voltak lerajzolva a zongora billentyűi. A nagypapám hegedült és szaxofonozott, de őt nem ismertem annyira, fiatalon hunyt el. A nagymamám énekelt, a dédipapám pedig kultúrház-igazgató volt, szóval a családunkat átszőtte a zeneiség. A testvéremnek is csodaszép hangja van, kár, hogy őt kevesebben hallhatják, mert civil pályát választott.

Mit hoz otthonról?

Azt, hogy fontos az összetartás, hogy mindig számíthatunk egymásra, és mindenre van megoldás. Meg hogy bizonyos dolgokat akkor is meg kell tenni, ha nem annyira kényelmes. Akkor is menni kell, akkor is el kell intézni, akkor is meg kell mondani dolgokat, ha az embernek nagyon nincs hozzá kedve. Felelősek vagyunk a dolgainkért, egymásért.

Azt mondják, hogy minden szerep akkor talál rá az emberre, amikor azzal dolga van.

Ebben nagyon hiszek. Abban is, hogy aminek engem meg kell találnia, azt az ördög is utánam tolja talicskán. Nagyon sokszor volt olyan, hogy azt hittem, nem talál meg egy szerep, végül mégis „hozzám keveredett” valamilyen formában. Nem véletlen, hogy stúdiódarabbal kezdtem a pályám Bori Tamás és Kéringer László szárnyai alatt. Aztán hirtelen bekerültem nagyszínházi előadásokba, de itt is oka volt, hogy nem új darabot kezdtem el próbálni, hanem egy meglévőbe álltam be, a Csárdáskirálynőbe, amit már korábban játszottam. Ismertem a zeneiségét, úgyhogy csak azzal kellett foglalkoznom, hogy azt jól el is énekeljem, meg hogy az adott helyzeteket még inkább a magamévá tegyem. Jó volt, hogy kicsit kirándultam a Miss Saigonba, a musical világába, mert így megismertem a színházi társulat többi részét is, és ott más típusú lelki munkát tudtam végezni. Ezután már jöhettek a nehezebb szerepek, A mosoly országa, a Marica grófnő. Megtaláltam az akkori férjemet Boncsér Gergely operaénekes személyében, tehát boldogságra is leltem. Ez is olyan érdekes, hogy miután összeházasodtunk, jó darabig nem kerültünk össze a színpadon. Úgy tűnik, a jó Isten azt gondolta, „ez el van rendezve”, ezzel több feladat nincsen. A pályám során mérföldkőnek tartom A chicagói hercegnőt Béres Attila rendezésében 2016-ban; ez a lányom születése után jött közvetlenül. Jókor jött az Ének az esőben is, ami egy klasszikusabb musicalszerep, és mivel én el nem tudtam magamról képzelni, hogy megtanulok szteppelni, mégis sikerült, sok önbizalmat adott. Emlékszem, Anna lányom akkor volt kétéves, mikor a darab bemutatója volt. Sokat jelentett a fizikumom helyreállításában, az önbecsülésem visszaépítésében is a próbafolyamat.

Bordás Barbara és Peller Károly az Ének az esőben című előadásban a Budapesti Operettszínházban Fotó: Gordon Eszter

Visszakanyarodtunk a próbákhoz, a közösségépítéshez, a lélek gyógyulásához. Azt mennyire lehet érezni, hogy egy előadás gyógyítja a közönséget is, mert a katarzisok révén felszabadulnak a pozitív energiák?

Mikor egy előadásnak vége van, bennem az valahogy lassabban tudatosul. Amikor kitör a taps, olyan, mintha felébresztettek volna. Nekem rengeteget adnak ezek a különleges utazások. A tapsrendben rendszerint lassan ocsúdok fel, de jó látni, ha a közönség is elégedett.

A közösségi médiában is sokszor kapok olyan visszajelzéseket, amelyek ezt igazolják. Jó olvasni, mikor leírják, milyen hatással volt rájuk az előadás. Vannak olyan rajongóim is, akikkel szinte baráti viszonyt ápolunk, annyira sok mindenben láttak. Abban bízom, hogy egy-egy előadás végére talán kevesebb lesz a nézőkben a feszültség, és több az életszeretet.

Energiát adunk és kapunk, ilyen szempontból a színháznak, az élő muzsikának mindig meglesz a lelket feltöltő ereje. Bízom benne, hogy ezért mindig szükség lesz rá ebben az egyre inkább digitalizált világban is.

Az interjút Csejk Miklós készítette