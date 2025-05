Gyereknap: mutatjuk a legizgalmasabb programokat a hétvégére

Székesfehérvár: Hetedhét Játékfesztivál

Május 24–25-én Székesfehérvár belvárosa a gyerekeké lesz. A Hetedhét Játékfesztivál keretében zenés-mesés színpadi programok, kreatív kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és a híres Hétpróba várja a családokat. A város több pontján zajlanak majd az események, így érdemes előre tájékozódni a részletes programról.

Gyereknap Keszthelyen a vízimentőkkel

Idén is különleges programokkal várja a családokat a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Keszthelyen, a 25 éves a VMSZ – Gyereknap a vízimentőkkel című rendezvényen. A Balaton-parton megrendezett eseményen a kicsik és nagyok is izgalmas élményekkel gazdagodhatnak.

Időpont : 2025. május 25., vasárnap, 10:30–19:00

Helyszín: Keszthely, Balaton-part – Móló és Városi strand

Hajdúszoboszló: Fagylaltverseny és gyerekprogramok

Május utolsó hétvégéjén Hajdúszoboszló különleges gyereknapi programokkal várja az érdeklődőket. A városban a gyerekeké és a fagylalté lesz a főszerep. A 100 év - 100 fagylalt verseny mellett koncerttel, bábelőadásokkal és szórakoztató programokkal is készülnek. A gyerekek számára különleges mesekönyv is bemutatásra kerül, amely a város gyógyvízének 100 éves jubileuma alkalmából készült. A Csodaforrás című könyv egy varázslatos történetet mesél el, amely a gyógyfürdő és a gyógyvíz fontosságára hívja fel a figyelmet. A város ezen kívül sportprogramokkal és jótékonysági eseményekkel is várja a családokat.

Pécs: A kultúra és játékok találkozása

Pécs idén is különleges gyereknapi programokkal készül. Május 25-én a Zsolnay Kulturális Negyed egy hatalmas játszótérré változik. Az eseményen a gyerekeket mászófallal, óriáscsúszdával, ugrálóvárral és egy szellemirtó autóval várják. A virtuális kalandok kedvelői a helikopterszimulátorral próbálhatják ki magukat, míg a sportosabb gyerekek számos ügyességi játékon vehetnek részt. A nap folyamán a látogatók többféle interaktív élményt élhetnek át, legyen szó a robotprogramozásról, vagy a tudományos kísérletekről.