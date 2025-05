Most derült ki, hogy John Lennonnak is volt egy sötét, rasszista oldala

A vers 1961-ben, a Beatles hamburgi tartózkodása alatt született, amikor a zenekar tagjai a német fényképész, Astrid Kirchherr lakásán éltek. A költeményt egy A5-ös jegyzetfüzetben találták, amit John Lennon a fotós barátjánál tartott – írja a Mirror.

John Lennon Fotó: DOUG KANTER / AFP

A vers fekete tintával íródott, és így szól:

„Egyszer volt, hol nem volt, egy kis néger, akinek elhunyt az anyja, és munkát keresett.

Talán cipőtisztító leszek – mondta a néger, aki fekete és koszos volt.

De nem – sajnos, ahogy a szerencse akarta, nem talált munkát.

Nincs munka egy n****r számára.”

A vers 1961-ben született, nem sokkal azelőtt, hogy a Beatles, most már a klasszikus négyes felállásban (Lennon, McCartney, Ringo Starr és George Harrison), kiadta első kislemezét, a Love Me Do-t. A zenekar ezt követően világméretű szupersztársággá vált első albumukkal, a Please Please Me-vel, amely 1963 márciusában jelent meg.

A vers egy időre Astrid Kirchherr egyik ismerőséhez került, aki aztán egy gyűjtőnek adta át. Jelenleg a verset Julien’s Auctions aukciós ház kínálja eladásra Los Angelesből. A papír, amely a verset tartalmazza, 16,5*21,6 centiméter méretű, és várhatóan 15 000 fontot (körülbelül 7,1 millió forintot) érhet.

Giles Moon, a Julien's Auctions zenei vezetője elmondta:

John Lennon egy bonyolult és összetett művész volt, akinek nyilvános és magánéleti személyiségei egyaránt tükrözték küzdelmeit és fejlődését. Írásaiban, zenéiben és megjelenéseiben láthatjuk, hogyan vált egy sokkal empatikusabb emberré.

John Lennon korábbi botrányai

Lennon sötétebb oldalát már régóta dokumentálták. Bevallotta, hogy bántalmazta a nőket, és első felesége, Cynthia elmondta, hogy egyszer megpofozta őt egy féltékenységi pillanatban. Lennont azzal is megvádolták, hogy érzelmileg bántalmazta fiát, Juliant, és azt is kijelentette róla, hogy nem tervezett gyerek volt, „aki egy üveg whiskyből született.” Emellett olyan felvételek is készültek róla, ahol fogyatékkal élő embereket gúnyol, és vádolták, hogy erőszakosan támadta meg a Cavern Club MC-jét, Bob Woolert, aki egy vicces megjegyzéssel utalt arra, hogy Lennon és Brian Epstein között intim kapcsolat lehetett.