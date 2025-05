Laki Péter Mister X-ként magányával küzd A cirkuszhercegnőben

Teljesen érthető, hogy Mister X-nek elég volt egy pillantás ahhoz, hogy beleszeressen Fedórába. A feleségemmel is így volt. Lehár Ferenc A mosoly országa című operettjében találkoztunk először, a Budapesti Operettszínházban. Én akkor még stúdiós voltam, ő már balettművész. A kettőnk közt elinduló történet is megmagyarázhatatlan, évekig kerülgettük egymást, mégis tudtam az első pillanattól, hogy ő lesz a feleségem. Tehát hogyha felmegyek Mr. X-ként, akkor megjelenítem a magányt, egy magányos embert, hogyha Koroszovként állok a színpadon, akkor a reményteli szerelmet jelenítem meg, egy szerelmes férfit játszom. Szerintem ugyanúgy vagyunk szerelmesek egy operettben, mint ahogy az életben, ezért is tudok magamból építkezni.

Laki Péter a Hegedűs a háztetőn című előadásban a Budapesti Operettszínházban

Fotó: Juhász Éva

Mit adott önnek a szerep?

Én is megéltem már olyan élethelyzetet, amikor nagy magányomban kilátástalannak tűnt minden. Hegedűs a háztetőn című musicalünkben elhangzik, hogy a gödör aljáról csak felfelé vezet az út. Mister X esetében is azt látom, hogy amikor már tényleg a gödör alján van, jön egy pillanat, ami megváltoztat mindent. A cirkuszhercegnő üzenete is ez, hogy mindig van remény egy jobb életre. A nézőknek a fő üzenet: van kilábalás a magányból.

Megjelenik a magány metaforája is az előadásban.

Kiss-Balbinat Ádám, aki a magány hegedűsét játssza, megjelenésével jelzi, mikor érzi igazán magányosnak magát Mister X. Ez egy rendkívül érdekes és látványos megoldása az előadásnak. Ugyanilyen izgalmas, hogy cirkuszi artisták is szerepelnek a darabban; nemcsak azt látjuk, mi történik a háttérben, hanem azt is, milyen mutatványokkal állnak elő a porondon.

A magány metaforájának megjelenítése kapcsán felmerül a kérdés, hogy mi a művészet feladata.

Az, hogy tükröt tartsunk, megmutassuk, milyen a világ, ahol élünk. A jót is és a rosszat is.

Milyen volt Homonnay Zsolttal dolgozni?

Nagy élmény, mert roppant felkészült. Számomra a második nagy szerelem a színház után a történelem, a Szegedi Tudományegyetemen történelem szakán végeztem, ezért is fontos, hogy Homonnay Zsoltra jellemző: nemcsak a darabból, hanem az adott történelmi korszakból is felkészült. Ő rendezte a Mária főhadnagy című operettet is, amely a ’48–’49-es szabadságharc idején játszódik, és ott is hangsúlyos a történelmi háttér. Most pedig a A cirkuszhercegnőben a 20. század eleji Oroszországban járunk: a Romanovok 300 éves uralkodásának és az utolsó orosz cár, II. Miklós világának misztikuma adja az előadás hátterét. Én magam egyébként háromszor voltam Szentpéterváron, egyszer Homonnay Zsolttal is turnéztunk ott. Egészen elképesztő világ, izgalmas város, ahol kézzelfoghatóan jelen van a történelem.