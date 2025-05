Lévai Enikő: Nem vagyok olyan bátor, mint Fedóra

Anyukám mesélte, hogy már hatévesen énekesnő akartam lenni. Az óvodám is zenetagozatos volt, aztán zenetagozatos általános iskolában tanultam, ami azzal jár, hogy hangszert kell választani – én a gordonka mellett döntöttem. Hat évig csellóztam. Egy igazán nőies hangszerről beszélünk, gondoljunk csak a formájára, ahogy ölbe kell venni, át kell karolni; nagyon szeretem a cselló gyönyörű, mély hangját is. Viszont nem voltam túl szorgalmas, mindig a vizsgák előtt egy nappal tanultam meg a darabot, mégis ötösöket kaptam. Mi lett volna, ha még szorgalmasan gyakorlok is? Most, hogy jobban belegondolok, arra jöttem rá, hogy Fedóra Palinszka szólamvezetése is hasonló: a mélyebb hangok hangfekvése olyan, mint a csellóé.

A pályaválasztás idején sem ingott meg?

Akkor sem tudtam elképzelni zene nélkül az életem. Nekem egyértelmű volt, hogy ezzel kell foglalkoznom. A csellótanárom kérdezte meg egyszer, hogy miért nem énekelek. Benne voltam az énekkarban, sokat énekeltem, szólókat is, de akkor gondolkoztam el először komolyan a dolgon. Átjelentkeztem magánénekre, fél évig tanultam, és utána felvételiztem a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol már énekművész szakon folytattam a tanulmányaimat Debrecenben.

Eddig nem mutatkozott sok akadály az életében.

A főiskola elvégzése után eljöttek azok is. Nem tudtam elhelyezkedni, ezért hazamentem a szülői házba, és azon a nyáron egy pizzériában mosogattam. Egyébként nem árt egy fiatal lánynak, ha megismeri az életet.

Az énektanárság nem merült fel önben?

Felmerült, de nem volt lehetőség, sajnos más is járt már így. Szeptemberben aztán meghirdettek egy állást a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban, és felvettek. Énekkari művészként kezdtem dolgozni, közben párhuzamosan elvégeztem a diplomám masterképzését, és így már klasszikus operaénekművész lettem. Nagyon megterhelő volt ez az időszak, mikor a Debreceni Egyetemre jártam, és közben dolgoztam a színházban. Úgy nézett ki egy napom, hogy reggel fél nyolcra mentem az egyetemre, tíz órára átmentem dolgozni a színházba, kettőtől hatig elméleti és gyakorlati órák az egyetemen, hattól újra színház este tízig. És minden napom így telt.

Ehhez sok akaraterő és kitartás kell.