Kihagyhatatlan programmal készül gyereknapra a Müpa

A Müpában a kezdetek óta kiemelt figyelmet kapnak a gyerekek kulturális nevelését, fejlesztését támogató előadások és foglalkozások, hiszen az intézmény missziójának egyik alapköve a jövő generációinak nevelése minőségi, élményközpontú, a hangsúlyt az egyirányú ismeretátadásról a kreativitásra és interakcióra helyező programok segítségével – írja oldalán a Müpa.

Nagyszabású programforgataggal várja a családokat május 25-én a Müpa.

Fotó: Jászai Csaba / Jászai Csaba

A május 25-i Müpa Gyermeknapon már délelőtt 10 órától, az épületen belül és kívül több helyszínen is zajlanak majd az események.

A Zenés színpadon egy rutinos Müpa-fellépő, a Ritmuslabor indítja a bulit, majd érkezik a Búgócsiga Zenede, déltől pedig egy igazi All-Star Piknik veszi kezdetét Sena mellett Lábas Vikivel, Janklovics Péterrel, Molnár Tamással és Trap Kapitánnyal. Őket követi a BeatStarz Kids, akikhez ezúttal Saiid, Busa Pista és GEGE csatlakozik, a programokat pedig a Superar! zárja. Az Átriumban található Mesés-táncos színpadon Benedek Krisztina Kerekítő Tippentőjével kezdődik a nap, majd olyan varázslatos történetek kelnek életre, mint a Sanyi, Én és a gyerekek produkció A sündisznó című meséje, vagy az Elhajtanám a libát! bábos meseelőadás. A PR-Evolution Tánctársulat Lúdanyó meséit hozza el, végül pedig idén is sor kerül a Napra-Forgó Táncházra. A Fesztivál Színház-beli Táncvarázs alatt nemcsak egy nagyszerű balettgálán vehetnek részt a lurkók, de a Táncművészeti Egyetem hallgatóinak jóvoltából azt is első kézből tudhatják meg, mi fán terem egy balettóra.

A koncertek és előadások mellett szinte minden négyzetcentiméteren várja valami izgalmas a gyereksereget: a Müpa előtti téren idén is megtalálhatók lesznek az olyan népszerű népi játékok, mint a csirkepofozó, a békaugrató és a frászkarika, de számos ügyességi, logikai és érzékenyítő játékban is kipróbálhatják magukat a gyerekek és vállalkozó kedvű szüleik is. Lesz meseliget, babasziget, kemencés parasztudvar, Sárkányvár és Hétpróba, de kreatív és zenei fejlesztő foglalkozások, hangszerkészítő műhely és hangszersimogató, sőt, balerinavarázs is várja a kicsiket és nagyokat.

A Müpa Gyermeknap minden programja ingyenes.