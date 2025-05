Sydney Sweeney gyilkossági ügybe keveredik az Apple TV+ új thrillerében – Előzetes

Lassan tényleg indokolt lenne letesztelni, hogy napjaink igazi szupersztárja, Sydney Sweeney valóban emberből van-e. A szőke ciklon ugyanis olyan tempót diktál saját magának, amit nem sok kollégája lenne képes tartani. Jelenleg az HBO sikerszériájának, az Eufóriának a következő fejezetén dolgozik, illetve emellett számos jövőbeli projekt várható még tőle, szinte minden héten arról cikkeznek, hogy most épp melyik neves rendezővel tárgyal a frissen szinglivé vált Sweeney kisasszony. Azonban nem kell annyira előreszaladni az időben, hiszen idén is érkezik két mozija A Fehér Lótusz sztárjának. Decemberben érkezik a HELL Energy reklámarca, Michele Morrone és Amanda Seyfried társaságában készített The Housemaid című thriller, ám akik addig sem tudnak már várni, azoknak ajánljuk a nyár elején streamingen debütáló Echo Valley-t, melyhez most jelent meg az első ízelítő.

Sydney Sweeney Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Sydney Sweeney-t Julianne Moore húzza ki a pácból

Az Easttowni rejtélyek című minisorozat írójának, Brad Ingelsby tollából született és a kissé rutintalannak számító direktor, Michael Pearce által rendezett Echo Valley középpontjában egy anya-lánya páros áll. A probléma már rögtön a sztori elején ajtóstul ront a házba, hiszen a Sydney Sweeney által alakított Claire egyszer csak azzal kopogtat be édesanyja, Kate házának ajtaján, hogy egy baleset következtében egy hulla került a kocsija hátsó ülésére, amitől meg kellene szabadulnia. Noha az azonnal aktiválódó anyai ösztönöknek hála Julianne Moore, azaz Kate rögtön lánya megsegítésére siet, és elvégzi helyette a piszkos munkát, a baj itt még közel sem ér véget. A család farmján ugyanis különös alakok kezdenek feltűnni az esetet követően, például Domhall Gleeson (Star Wars-filmek, Ex Machina) képében, amikből arra lehet következtetni, a vétlennek vélt lányka mégsem olyan ártatlan, mint azt először hittük.

Az Echo Valley 2025. június 13-án kerül fel az Apple TV+ kínálatába, amelyben a korábban említett két A-listás színésznő, valamint Domhall Gleeson mellett olyan sztárok is feltűnnék még mint a Harry Potter-mozikból ismert Fiona Shaw vagy a korábban a Twin Peaks és a Született feleségek című sorozatokban látott Kyle MacLahan.