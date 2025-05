Amikor a színpadon több a rejtély, mint egy krimiben - a Thália Színház mindent bedob az új évadban

A színház 2025/2026-os évadának kínálata minden szempontból sokszínű: a teátrum ezúttal is erős nemzetközi és hazai felhozatallal készül, hat friss bemutatóval bővül a repertoár. A Thália Színház Nagyszínpada és Télikertje is új előadásokkal várja majd a közönséget, köztük klasszikus vígjátékokkal, kortárs drámákkal és fekete komédiával is.

A Thália Színház új évadában két jól ismert fiatal színművész, Banovits Vivianne és Dóra Béla csatlakozik a teátrum társulatához, akiket több előadásban is láthat a közönség. A Miniszter félrelép bemutatója a Thália Színházban / Fotó: Kállai-Tóth Anett A Thália Színház célja a sokszínű, minőségi és szórakoztató színházi élmény biztosítása A 2025/2026-os évad bemutatói ezt a törekvést erősítik, a klasszikus és kortárs darabok izgalmas arányú elegyével. A Rejtélyek Évadában hat bemutatóval készülnek: David Hare: FÉNYTÖRÉS – dráma /ősbemutató/

Bemutató: 2025. szeptember 26. | Télikert | Rendező: Valló Péter Képesek vagyunk új fényt vetni a múltra?

David Hare két szereplős drámája egy szenvedélyes múlt és egy megváltozott jelen találkozása. Vajon van-e visszaút egy elhibázott kapcsolatba? Vagy a különböző társadalmi valóságok már örökre elválasztják egymástól a feleket?

Szereplők: Szervét Tibor, Sóvári-Fehér Anna, Sipőcz András e.h. 2. Dan Rosen: Az utolsó vacsora – szatíra /ősbemutató/

Bemutató: 2025. október 11. | Nagyszínpad | Rendező: Horváth Illés

Szatíra a végletekig – mikor a vélemény halálos fegyver.

Dan Rosen darabja igazi társadalomkritikus szatíra. Öt fiatal vacsoravendégeket hív az otthonába, hogy megvitassák a világ dolgait – majd ha nem értenek egyet velük, elteszik őket láb alól. Egyik este azonban megérkezik Norman, a megosztó, de karizmatikus médiaszemélyiség, aki mindent a feje tetejére állít. Véres humor és morális dilemmák egy palack mérgezett bor társaságában.

Szereplők: Szabó Győző, Jaskó Bálint, Dóra Béla, Czakó Julianna, Banovits Vivianne, Jámbor Nándor, Domokos László, Tamási Zoltán, Mózes András, Tóth Eszter, Udvarias Anna, Gali Petra e.h. 3. Molnár Ferenc: Olympia – vígjáték

Bemutató: 2025. november 21. | Télikert | Rendező: Paczolay Béla

Szerelem vagy rang? Molnár Ferenc klasszikusa újra színpadon.

Molnár Ferenc eddig ritkán játszott vígjátéka egy osztrák fürdővárosban játszódik, ahol egy magyar huszárkapitány és egy hercegnő közti románc borzolja a kedélyeket. A pletykák és a társadalmi elvárások kereszttüzében egy fiatal lány a szívére vagy a kötelességére hallgat?

Szereplők: Dóra Béla, Gubás Gabi, Czakó Julianna, Bede-Fazekas Szabolcs, Csarnóy Zsuzsanna

4. Arthur Conan Doyle – Ken Ludwig: Sherlock Holmes – A Moriarty-rejtély – krimivígjáték /Ősbemutató/

Bemutató: 2025. december 6. | Nagyszínpad | Rendező: Göttinger Pál

Krimi, humor, rejtély – Holmes visszatér, és nincs egyedül.

Ebben az új kalandban a híres detektív ismét összecsap legnagyobb ellenfelével. Egy szövevényes nemzetközi kémhistória, zsarolás, szerelem és a világbéke sorsa – mindez egyetlen estén, Holmes és Watson vezetésével.

Szereplők: Zayzon Zsolt, Mózes András, Jaskó Bálint, Kövesi Csenge, Hevesi László 5. Peter Shaffer: Black Comedy – vígjáték

Bemutató: 2026. február 14. | Nagyszínpad | Rendező: Szabó Máté

Sötétségben minden félreérthető – főleg, ha lopott a berendezés.

A klasszikus vígjátékban egy váratlan áramszünet borítja fel a fiatal pár tökéletesre tervezett estéjét. Miközben a szereplők sötétben tapogatóznak, a nézők mindent látnak. Félreértések, eltitkolt múltak és lopott műtárgyak a világító színpadon.

Szereplők: Jámbor Nándor, Sóvári-Fehér Anna, Csarnóy Zsuzsanna, Vida Péter, Bede-Fazekas Szabolcs, Szabó Erika, Sipőcz András e.h., Hunyadkürti István 6. Conor McPherson: Tengeren – feketekomédia

Bemutató: 2026. március 13. | Télikert | Rendező: Kelemen József

Amikor az ördög a saját lelkedért érkezik – karácsonykor.

Conor McPherson fekete komédiája egy karácsonyi estén játszódik Dublinban. Amikor négy alkoholista férfi közé betoppan egy különös idegen, a jó hangulatú kártyaparti lassan átalakul… az egyikük lelke lesz a tét.

Szereplők: Szervét Tibor, Szabó Győző, Tamási Zoltán, Domokos László, Görög László A Thália Színház új évada műfajilag is rendkívül változatos: klasszikus magyar vígjáték, angol bohózat, kortárs ír feketekomédia, társadalmi szatíra és krimivígjáték is helyet kapott a repertoárban. Ami összeköti őket: a rejtély. Emberi viszonyok, erkölcsi kérdések, titkok és sorsfordító döntések – ezek mozgatják az új bemutatók világát.

A bérletek már elérhetők a Thália Színház weboldalán, a Szervezési Irodában és Jegypénztáraiban. Az új évad előadásai minden színházszerető néző számára tartogatnak meglepetéseket – mert a legnagyobb rejtélyek mindig ott kezdődnek, ahol a függöny felgördül.

