Évtizedek óta az ország egyik zenei ikonja, de csak hétfőn lett állampolgár

Az U2 lehet, hogy Írország szimbóluma, és The Edge gyapjúsapkái talán a nemzeti kincs státuszának a határán állnak, de David Evans eddig nem volt ír állampolgár.

Egy kicsit el vagyok maradva a papírmunkával”

– idézte a The Guardian a zenészt a Kerry megyei Killarneyben tartott ünnepség után. „Egyéves korom óta Írországban élek. Nem is lehetnék büszkébb az országomra mindazért, amit képvisel, és mindazért, amit tesz.”

Evans Angliában született walesi szülők gyermekeként, de kisgyermekkora óta írnek tekinti magát. 1976-ban alapította az U2-t három dublini osztálytársával – Paul Hewsonnal, ismertebb nevén Bonóval, Larry Mullen Jr.-ral és Adam Claytonnal.

David Evans, The Edge

Fotó: AFP/NurPhoto/LUCA CARLINO

The Edge mellett hétfőn és kedden további 7500 ember kapja meg az ír állampolgárságot, akik 143 országból érkeztek. Többségük indiai és brazil, de szép számmal akadnak britek, filippínók, románok és lengyelek is.

„Mindig is írnek éreztem magam, Írország mindig az otthonom lesz, és ezért nagyon hálás vagyok” – mondta The Edge, többször is kiemelve, hogy mennyire egyetért Írország bel- és külpolitikájával, a világban elfoglalt helyével.

A U2 kritikusai szerint a zenekar adózási gyakorlata, amely a nem Írországban termelt bevételek egy részét külföldre irányítja, aláássa az ország iránti elkötelezettségüket.